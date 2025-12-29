NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

diciembre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Tesla enfrenta una creciente competencia en vehículos eléctricos con varias compañías chinas y gigantes europeos.

El gigante automovilístico chino BYD se encamina a superar oficialmente a la estadounidense Tesla como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales.

Se espera que ambos grupos publiquen pronto sus cifras finales de 2025 y, en función de los datos de ventas en lo que va del año, no hay casi ninguna posibilidad de que la firma dirigida por Elon Musk conserve su posición de liderazgo.

o

A finales de noviembre, BYD, con sede en Shenzhen (China) y que también fabrica vehículos híbridos, había vendido 2,07 millones de vehículos eléctricos en lo que iba del año.

Tesla, cuyas oficinas principales están localizadas en Austin, Texas, había vendido 1,22 millones hasta finales de septiembre.

Las cifras de septiembre de Tesla incluyeron un impulso puntual en las ventas, hasta casi medio millón de vehículos, en un período de tres meses.

Dicho impulso fue antes del fin crédito fiscal estadounidense para compradores de vehículos eléctricos, que terminó por una ley promovida por el presidente Donald Trump, escéptico del cambio climático.

o

Se espera, sin embargo, que las ventas de Tesla caigan a 449.000 en el cuarto trimestre, según el consenso de análisis de FactSet.

La caída se traduciría para Tesla en unos 1,65 millones de ventas en todo 2025, muy por debajo del nivel que BYD había alcanzado a finales de noviembre.

Deutsche Bank, que proyecta solo 405.000 ventas de vehículos eléctricos de Tesla durante el cuarto trimestre, prevé que las ventas de la compañía caigan en cerca de un tercio en Norteamérica y Europa, y en una décima parte en China.

Los analistas de la industria, por su parte, señalan que tomará tiempo para que la demanda de vehículos eléctricos alcance un nivel de equilibrio en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal estadounidense de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Incluso antes de eso, Tesla había tenido dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk, director ejecutivo de la empresa, al presidente Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también enfrenta una creciente competencia en vehículos eléctricos no sólo de BYD, sino de otras compañías chinas y de gigantes europeos.

No obstante, y aún cuando ha crecido rápidamente, BYD ha tenido sus propios desafíos en su mercado local.

Con la rentabilidad en China lastrada por consumidores sensibles al precio, la empresa ha buscado reforzar su presencia en los mercados extranjeros.

Los rivales extranjeros de BYD han mostrado reparos ante los subsidios estatales chinos y otros apoyos públicos que han permitido a la compañía vender vehículos a bajo precio.

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, impuso aranceles del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos que podrían incluso subir más con el actual presidente republicano.

Europa también ha impuesto aranceles a las importaciones chinas, pero BYD está construyendo capacidad de fabricación en Hungría.

Si bien la posibilidad de que Tesla recupere su liderazgo global en vehículos eléctricos parece incierta, la empresa estadounidense también podría estar bien posicionada para crecer.

Musk, entretanto, anunció recientemente que la producción del Cybercab, un modelo de 'robotaxi' autónomo, comenzará en abril de 2026.

o

Tesla también ha ofrecido versiones de menor precio de los Modelos 3 y Y que podrían impulsar las ventas.

