NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Investigación

Hallan cráneo de un millón de años que podría reescribir la historia de la evolución humana

septiembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cráneo antiguo - Foto de referencia Canva
Cráneo antiguo - Foto de referencia Canva
El estudio utilizó técnicas avanzadas de tomografía computarizada, de imágenes con luz estructurada y de reconstrucción virtual.

La reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400.000 años antes de lo que se pensaba y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio publicado el viernes.

Este cráneo aplastado, descubierto en China en 1990 y bautizado como Yunxian 2, se había considerado hasta ahora como perteneciente al Homo erectus, un ancestro de nuestra especie.

o

Pero gracias a las tecnologías modernas de reconstrucción, un grupo de investigadores descubrió en el cráneo características —como una capacidad cerebral aparentemente mayor— que lo acercan a especies como el Homo longi o el Homo sapiens; especies que se creía habían existido mucho más tarde en la evolución humana.

"Esto cambia muchas cosas", afirmó Chris Stringer, antropólogo del Museo de Historia Natural de Londres y miembro del equipo de investigadores, cuyo estudio fue publicado en la revista Science.

"Sugiere que hace un millón de años nuestros ancestros ya se habían dividido en grupos distintos, lo que indica una división evolutiva humana mucho más antigua y compleja de lo que se pensaba", explicó.

o

Si estas conclusiones resultan correctas, significaría que podrían haber existido miembros mucho más antiguos de otros homínidos primitivos, como el hombre de Neandertal o el Homo sapiens.

Esto también "pone en entredicho" las hipótesis establecidas desde hace tiempo según las cuales los primeros humanos se habrían dispersado partiendo de África, asegura Michael Petraglia, director del Centro Australiano de Investigación sobre la Evolución Humana de la Universidad Griffith, quien no participó en el estudio.

"Podría estar produciéndose un cambio importante, con Asia Oriental desempeñando ahora un papel clave en la evolución de los homínidos", estimó.

Los científicos se basaron en otro cráneo similar para crear su modelo, que luego compararon con más de 100 especímenes adicionales.

El estudio utilizó técnicas avanzadas de tomografía computarizada, de imágenes con luz estructurada y de reconstrucción virtual para modelar un Yunxian 2 completo.

"Yunxian 2 podría ayudarnos a resolver" el gran enigma en torno a un "conjunto confuso de fósiles humanos que datan de hace 1 millón a 300.000 años", declaró Stringer en un comunicado de prensa.

Muchos aspectos de la evolución humana siguen siendo objeto de debate mientras que los recientes hallazgos son solo los últimos de una serie de investigaciones recientes que han complicado lo que se creía saber.

El Homo longi, también conocido como 'hombre dragón', fue nombrado nueva especie y pariente cercano del ser humano en 2021 por un equipo en el que participaba Stringer.

o

Los autores afirman que su trabajo ilustra la complejidad de nuestra historia compartida. "Fósiles como el Yunxian 2 demuestran lo mucho que aún nos queda por aprender sobre nuestros orígenes", afirma Stringer.

Temas relacionados:

Investigación

Científicos

Hallazgo

Descubrimiento

China

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Observación 3I/ATLAS | Foto Canva
Universo

El asteroide 3I/ATLAS podría tener un origen tecnológico extraterrestre, según científico de Harvard

El 7 de septiembre habrá eclipse total de Luna - Foto NASA
Astronomía

Alrededor del 80% de la población mundial podrá ver un esperado eclipse de Luna este fin de semana

Colisión de agujeros negros | Foto Canva/AFP
Agujero negro

“Sonido” en el espacio y colisión de agujeros negros confirman predicción de Stephen Hawking de 1971

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime. (EFE)
El Tren de Aragua

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman el interés de la FVF por entrenador mundialista con Brasil para que asuma como nuevo técnico de La Vinotinto

La tenista colombiana Emiliana Arango. (AFP)
Emiliana Arango

Colombia tiene una nueva número uno en el tenis femenino después de más de seis años

Nadine Menéndez y su esposo, Bob Menéndez | Foto: AFP
Bob Menéndez

Esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez fue condenada a cuatro años y medio de prisión por participar en sobornos

Pasajeros afectados por ciberataque | Foto: AFP
Ciberataques

Un ciberataque en varios aeropuertos en Europa causó cancelación de vuelos y retrasos masivos

Paola Holguín, precandidata presidencial
La Tarde

"Son fugitivos, así que cualquier acción contra esa estructura es legítima y legal, eso hay que advertírselo a Gustavo Petro": Paola Holguín sobre pronunciamiento del presidente sobre Venezuela

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda