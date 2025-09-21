Horarios y recomendaciones para ver a Saturno desde Colombia y Venezuela como una de las estrellas más brillantes en el cielo

Este domingo habrá oposición de Saturno, lo que significa la Tierra se hallará entre el misterioso planeta y el Sol, alineados temporalmente.

El punto de mayor cercanía entre Saturno y la Tierra, cabe precisar, se dará durante la noche del domingo, cuando el sexto planeta del sistema solar y único con un sistema de anillos visible desde la Tierra, exponga su máximo brillo.

VEA TAMBIÉN Un enorme asteroide se acercó a la Tierra este jueves y volverá a aproximarse al planeta en el futuro o

Colombia y Venezuela están dentro de la lista de países que podrán apreciar al gigante gaseoso, cuyos intrigantes anillos podrán apreciarse incluso con telescopios aficionados.

El planeta de los aros aparece en el firmamento por el oriente sobre las 7:00 de la noche hora Colombia (8:00 de la noche en Venezuela) y permanece en el cielo hasta el amanecer, cuando aún se puede ver, intensamente brillante, por el occidente antes de la salida del Sol.

Aunque algunos temen que Saturno pueda llegar a confundirse con una estrella, expertos aseguran que el intenso y constante brillo lo harán predominar en el cielo nocturno incluso a simple vista, diferenciándolo de la característica titilación de las estrellas.

Es importante señalar que todos los ciudadanos de países que cuenten con las condiciones climáticas adecuadas al momento de la exposición, siempre y cuando no exista una contaminación lumínica, podrán ser parte del importante evento astronómico.

Solo bastará con mirar al cielo durante la noche del domingo para identificar a Saturno, pero la experiencia se hará más provechosa con elementos como —además de "pequeños telescopios" recomendados la NASA— binoculares, cámaras con la capacidad de captarlo y, desde luego, equipos profesionales.

El planeta de los siete anillos planetarios, compuestos mayormente de hielo y roca, ha brillado para la Tierra durante todo el mes de septiembre, pero en la noche del domingo alcanza su nivel lumínico más alto.

Por otro lado, el domingo también habrá un eclipse parcial de Sol que podrá observarse en regiones como Australia, la Antártida y algunas áreas insulares de los océanos Pacífico y Atlántico desde las 17:29 UT, aunque avanzará por diferentes regiones hasta las 21:53 UT.

El lunes, entretanto, se dará el equinoccio de otoño, momento en que el Sol se encontrará exactamente encima del ecuador, por lo que que nuestro planeta no estará inclinado hacia el Sol ni en dirección contraria, y tanto el día como la noche duran casi exactamente 12 horas, con algunas excepciones.

Estos acontecimientos celestes se darán después de una conjunción entre la Luna, Venus y Régulo, que tuvo lugar el viernes.

Un trío de objetos cósmicos fue visible desde la Tierra gracias a la ubicación de la Luna, situada justo al lado de Venus y Régulo, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno.

VEA TAMBIÉN Así será el recorrido exacto del próximo eclipse total de Sol que se verá en la Tierra o

Septiembre marca entonces un significativo momento para los astrónomos, así como para los amantes de la ciencia del espacio y una cercanía de la Tierra con una variedad de lugares recónditos del cosmos que nos rodea.