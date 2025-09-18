Un enorme asteroide se acercó a la Tierra este jueves y volverá a aproximarse al planeta en el futuro

Un asteroide de casi 300 metros de largo pasó este jueves muy cerca de la Tierra en términos espaciales, aunque a una distancia que se considera segura para nuestro planeta.

La agencia de noticias EFE informó que científicos rusos detectaron el tránsito de la roca, llamada 2025 FA22, a las 10:41 de la mañana hora de Moscú.

VEA TAMBIÉN Esta semana habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno el mismo día: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas o

El asteroide se acercó a una distancia mínima de aproximadamente 800.000 kilómetros de la Tierra y la Luna, antes de continuar su tránsito por el sistema solar y alejarse del planeta.

El 2025 FA22, con dimensiones que oscilan entre los 130 y 290 metros, ha sido catalogado como uno de los cuerpos celestes potencialmente más peligrosos para la Tierra.

Se espera que regrese en 2036, aunque a una distancia considerablemente mayor, unas 25 veces la distancia de este reciente paso cercano. Sin embargo, un acercamiento más peligroso se prevé para los años 2089 y especialmente en 2173.

A pesar de su gigantesco tamaño, la probabilidad de impacto contra la Tierra es extremadamente reducida debido a la trayectoria actual del asteroide.

Este es uno de los mayores asteroides que ha pasado a una distancia inferior a un millón de kilómetros de la Tierra.

A manera de ejemplo, el cráter Barringer en Arizona, causado por un meteorito mucho menor hace unos 50.000 años, ilustra lo devastadora que podría ser la caída de un cuerpo de estas dimensiones.