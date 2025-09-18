NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Asteroide

Un enorme asteroide se acercó a la Tierra este jueves y volverá a aproximarse al planeta en el futuro

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Actualmente hay más de un millón de asteroides identificados - Foto NASA
Con casi 300 metros de largo, el asteroide que se acercó es uno de los más grandes que ha pasado a menos de un millón de kilómetros de la Tierra.

Un asteroide de casi 300 metros de largo pasó este jueves muy cerca de la Tierra en términos espaciales, aunque a una distancia que se considera segura para nuestro planeta.

La agencia de noticias EFE informó que científicos rusos detectaron el tránsito de la roca, llamada 2025 FA22, a las 10:41 de la mañana hora de Moscú.

El asteroide se acercó a una distancia mínima de aproximadamente 800.000 kilómetros de la Tierra y la Luna, antes de continuar su tránsito por el sistema solar y alejarse del planeta.

El 2025 FA22, con dimensiones que oscilan entre los 130 y 290 metros, ha sido catalogado como uno de los cuerpos celestes potencialmente más peligrosos para la Tierra.

Se espera que regrese en 2036, aunque a una distancia considerablemente mayor, unas 25 veces la distancia de este reciente paso cercano. Sin embargo, un acercamiento más peligroso se prevé para los años 2089 y especialmente en 2173.

A pesar de su gigantesco tamaño, la probabilidad de impacto contra la Tierra es extremadamente reducida debido a la trayectoria actual del asteroide.

Este es uno de los mayores asteroides que ha pasado a una distancia inferior a un millón de kilómetros de la Tierra.

A manera de ejemplo, el cráter Barringer en Arizona, causado por un meteorito mucho menor hace unos 50.000 años, ilustra lo devastadora que podría ser la caída de un cuerpo de estas dimensiones.

