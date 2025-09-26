NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Migración

Importante destino internacional evitaría trabajo e inmigración ilegal con este método que la oposición rechaza

septiembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Recopilación de datos - Foto de referencia Canva
El sistema constaría de una tecnología "puntera de encriptación" para garantizar la seguridad de los datos personales.

Un importante destino internacional anunció este viernes su intención de crear un documento de identidad digital para sus ciudadanos y residentes, con el objetivo de combatir el trabajo y la inmigración ilegales.

El documento, que no tendrá soporte sólido, estará almacenado en los teléfonos celulares y dispositivos móviles de los usuarios.

Los titulares de dicho documento no deberán llevarlo siempre con ellos, pero de aquí a 2029 será "obligatorio a la hora de demostrar el derecho a trabajar" en el país, precisó el gobierno.

Se trata del Gobierno británico, que anunció la medida para el Reino Unido en aras de controlar el tema migratorio y las actividades relacionadas.

El primer ministro del Reino Unido Keir Starmer defendió en un comunicado que esto hará "más difícil el hecho de trabajar ilegalmente en el país", y "ofrecerá numerosas ventajas a los ciudadanos, como la posibilidad de probar su identidad para acceder rápidamente a servicios esenciales".

A diferencia de muchos otros países europeos, en Reino Unido no existe un documento nacional de identidad, y la gente suele identificarse con su pasaporte o el permiso de conducir.

"Lo diré sin rodeos: si no tienes la cédula digital de identidad, no podrás trabajar en el Reino Unido", dijo Starmer en un discurso este viernes. "La gente decente y pragmática quiere que afrontemos los problemas que ven a su alrededor", enfatizó.

La introducción de esta cédula es un asunto de debate desde hace décadas, y toca un punto sensible que es la privacidad de los datos personales.

"Esta medida impedirá que quienes carecen del derecho a estar aquí puedan encontrar trabajo y frenará sus perspectivas de ganar dinero, lo cual es uno de los factores que atraen a gente a venir al Reino Unido ilegalmente", agregó el comunicado del ejecutivo.

El gobierno del laborista Tony Blair ya intentó en los años 2000 crear un documento de identidad. La ley fue votada en 2006, pero el gobierno conservador de David Cameron la revocó en 2011.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, Starmer ha promovido distintas medidas para combatir la inmigración ilegal, centrándose sobre todo en el trabajo irregular.

En este sentido, aumentaron un 50% las detenciones en casos de trabajo irregular y se introdujeron medidas para que las plataformas de entrega de comida a domicilio refuercen los controles de identidad de sus repartidores.

La vecina Francia suele criticar la facilidad con la que personas llegadas clandestinamente al Reino Unido consiguen trabajar, lo que a su juicio es uno de los motores de la inmigración ilegal a través del canal de la Mancha.

El plan, insistió Downing Street en su comunicado, ayudará a "combatir las redes criminales que prometen acceso al mercado de trabajo británico". Según datos oficiales del año 2023, alrededor del 8,8% de la población adulta del Reino Unido participa en la economía informal.

El 57% de los británicos apoya la instauración de una cédula de identidad, de acuerdo con un sondeo realizado en julio por el instituto Ipsos. Pero ese apoyo cae al 38% en cuanto a la cédula digital, por temores en cuanto a la seguridad de los datos.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aseguró este mismo viernes que su partido se posicionará en contra de "cualquier intento (...) de imponer un documento de identidad obligatorio a los ciudadanos honestos".

"No veo ningún beneficio en que el gobierno disponga de un documento de identidad digital, más allá de controlar lo que hacemos, lo que gastamos y adónde vamos", argumentó Nigel Farage, líder del partido nacionalista y antiinmigración Reform UK.

El ejecutivo, por su parte, asegura que el sistema constará de una tecnología "puntera de encriptación", para garantizar la seguridad de los datos personales.

