¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Luego de que el gigante tecnológico Apple presentara su nueva línea de iPhone 17, incluido un modelo ultra delgado Air, se están conociendo nuevos detalles de las innovaciones que la marca ha traído para sus millones de usuarios en el mundo.

De hecho, uno de los que más ha llamado la atención es lo concerniente a la batería. Según los reportes la batería del ultra delgado Air que promete una batería con duración de todo el día.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con Samir Estefan, experto en tecnología, quien brindó algunos detalles sobre las innovaciones que trae esta nueva línea de dispositivos y considera que lograron un avance importante en las baterías.

“Hoy estamos viendo que en los modelos 17 Pro y Pro Max hay unas baterías que duran incluso unas cuatro o cinco horas adicionales a lo que ya traíamos. Pero en este nuevo modelo, en el Air, dice la compañía que dura todo el día”, menciona el experto.

VEA TAMBIÉN Nuevo iPhone 17 y todos los productos que acaba de presentar Apple: estas son las especificaciones o

El experto mencionó que esto se logró gracias a tres variantes: Primero, el reemplazo de unos chips de terceros, que ahora son propios de Apple, y que consumen menos energía. Segundo, un nuevo sistema operativo y finalmente el diseño que tiene el dispositivo Air que le da prioridad a la batería.

Samir Estefan mencionó además que hay importantes avances en la parte audiovisual de esta línea de iPhone 17 Pro y Pro Max.

“Hay un aumento en el zoom y un aumento en el tamaño de los sensores (de la cámara). Pero para todos los usuarios, independiente si es 17 Pro y Pro Max o Air, lo que vemos interesante es un cambio en la cámara delantera que ahora tiene un sensor cuadrado que puede tomar fotos vesicales u horizontales sin tener que mover el teléfono”, enfatizó.

En el apartado de inteligencia artificial, el experto consideró que los dispositivos vienen con novedades para actividades diarias como traducciones en tiempo real de conversaciones y el sistema Visual Intelligence.