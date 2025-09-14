NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
iPhone

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

septiembre 14, 2025
Por: Miguel Pedreros
Programa: La Tarde
Uno de los detalles que más ha generado críticas en la historia de Apple es la duración de las baterías de sus dispositivos.

Luego de que el gigante tecnológico Apple presentara su nueva línea de iPhone 17, incluido un modelo ultra delgado Air, se están conociendo nuevos detalles de las innovaciones que la marca ha traído para sus millones de usuarios en el mundo.

De hecho, uno de los que más ha llamado la atención es lo concerniente a la batería. Según los reportes la batería del ultra delgado Air que promete una batería con duración de todo el día.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con Samir Estefan, experto en tecnología, quien brindó algunos detalles sobre las innovaciones que trae esta nueva línea de dispositivos y considera que lograron un avance importante en las baterías.

“Hoy estamos viendo que en los modelos 17 Pro y Pro Max hay unas baterías que duran incluso unas cuatro o cinco horas adicionales a lo que ya traíamos. Pero en este nuevo modelo, en el Air, dice la compañía que dura todo el día”, menciona el experto.

o

El experto mencionó que esto se logró gracias a tres variantes: Primero, el reemplazo de unos chips de terceros, que ahora son propios de Apple, y que consumen menos energía. Segundo, un nuevo sistema operativo y finalmente el diseño que tiene el dispositivo Air que le da prioridad a la batería.

Samir Estefan mencionó además que hay importantes avances en la parte audiovisual de esta línea de iPhone 17 Pro y Pro Max.

“Hay un aumento en el zoom y un aumento en el tamaño de los sensores (de la cámara). Pero para todos los usuarios, independiente si es 17 Pro y Pro Max o Air, lo que vemos interesante es un cambio en la cámara delantera que ahora tiene un sensor cuadrado que puede tomar fotos vesicales u horizontales sin tener que mover el teléfono”, enfatizó.

En el apartado de inteligencia artificial, el experto consideró que los dispositivos vienen con novedades para actividades diarias como traducciones en tiempo real de conversaciones y el sistema Visual Intelligence.

o

“Ya hoy nos permite por ejemplo tomarle una foto a algo y preguntarle: ‘oye quiero ver dónde se compra eso’”, ilustró el invitado.

Temas relacionados:

iPhone

iPhone 17

Apple

Inteligencia Artificial

Celulares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Nuevos teléfonos inteligentes iPhone - Captura video Apple
Tecnología

Nuevo iPhone 17 y todos los productos que acaba de presentar Apple: estas son las especificaciones

Descubrimiento científico en Marte | Foto Canva
Marte

Debate en la NASA: científicos analizan misteriosas señales de vida en Marte que dividen opiniones

La lavadora humana, el invento que evoluciona de la mano de los avances tecnológicos - Fotos referencia: Canva
Innovación

La lavadora humana, un avance tecnológico que promete revolucionar la cotidianidad de los seres humanos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juego entre Venezuela y Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados reaccionan a precios para asistir a juego entre Argentina y La Vinotinto que sería el último de Messi en el Monumental: "Laburo un mes por una entrada"

Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

Estos son los 5 artistas latinos más escuchados en Spotify | Foto AFP
Spotify

Tres colombianos en el top 5 de artistas latinos más escuchados en Spotify y con mayor proyección internacional en 2025

Santiago Giordana le dio el triunfo a Millonarios ante Pasto - Foto; EFE
Millonarios

Millonarios se puso al día, el conjunto capitalino cosechó su tercera victoria en liga y asciende en la tabla general de la competencia

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

Christopher Antwi-Adjei, jugador del FC Schalke 04 / Cancha de fútbol - Fotos: X / Pexels
Alemania

Partido correspondiente a Copa de Alemania fue interrumpido varios minutos por insultos racistas

Jugadores selección de Bolivia - Foto. EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Con calculadora en mano e importantes novedades, estos son los elegidos por Bolivia para enfrentar a Colombia y Brasil por Eliminatorias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda