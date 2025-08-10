NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Domingo, 10 de agosto de 2025
Nasa

La NASA se prepara para construir un reactor nuclear en la luna

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El primer reactor nuclear requiere al menos 100 kilovatios de potencia que sean suficientes para abastecer las necesidades energéticas de los astronautas.

La NASA se prepara para construir un reactor nuclear en la luna, así lo dio a conocer su administrador interino Sean Duffy esta semana.

El funcionario puntualizó en que esperan que esté en operación para finales de esta década. Además, dijo también que instalar reactores es más efectivo que plantar una bandera en el polvo lunar.

o

EE. UU. se encuentra en una carrera hacia la luna y su mayor detractor es China, que busca probar métodos de construcción de una base lunar con robots e impresoras 3D para mediados de la década de 2030.

El primer reactor nuclear requiere al menos 100 kilovatios de potencia que sean suficientes para abastecer las necesidades energéticas de los astronautas que regresen al satélite tras más de medio siglo de ausencia.

El país que logre esta hazaña marcaría el inicio de una nueva etapa en la geopolítica espacial.

Jaime Giannelloni Lizana, astrónomo parque de la ciencia de Chile, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de este reactor nuclear y los ambiciosos planes que tiene la NASA en la luna.

Temas relacionados:

Nasa

Luna

Viaje al espacio

Programa Nuclear

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Logo de Netflix de fondo - Foto de referencia: Canva
Netflix

Netflix anuncia que eliminará su plan más económico: esta es la alternativa que ofrecerá

Inteligencia artificial/ Internauta - Fotos de referencia Canva
Inteligencia Artificial

⁠Informe revela motivo por el que la inteligencia artificial sería el nuevo buscador favorito de las personas

Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Logo de Netflix de fondo - Foto de referencia: Canva
Netflix

Netflix anuncia que eliminará su plan más económico: esta es la alternativa que ofrecerá

Inteligencia artificial/ Internauta - Fotos de referencia Canva
Inteligencia Artificial

⁠Informe revela motivo por el que la inteligencia artificial sería el nuevo buscador favorito de las personas

Selección de Venezuela en el juego ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Me desvivo día a día y me preparo para eso": referente de La Vinotinto se sincera sobre el sueño de clasificar a un Mundial por primera vez

La nadadora china Yu Zidi - AFP
Natación

La natación revisará sus reglas por niña de 12 años que rompe récords en el Mundial de Singapur

Kylie Jenner - Foto AFP
Kylie Jenner

Le enseñaron a Kylie Jenner a hablar español y sus seguidores se quedaron sorprendidos por su habilidad con las expresiones venezolanas

.
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe: "La verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro"

Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano