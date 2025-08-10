La NASA se prepara para construir un reactor nuclear en la luna, así lo dio a conocer su administrador interino Sean Duffy esta semana.

El funcionario puntualizó en que esperan que esté en operación para finales de esta década. Además, dijo también que instalar reactores es más efectivo que plantar una bandera en el polvo lunar.

EE. UU. se encuentra en una carrera hacia la luna y su mayor detractor es China, que busca probar métodos de construcción de una base lunar con robots e impresoras 3D para mediados de la década de 2030.

El primer reactor nuclear requiere al menos 100 kilovatios de potencia que sean suficientes para abastecer las necesidades energéticas de los astronautas que regresen al satélite tras más de medio siglo de ausencia.

El país que logre esta hazaña marcaría el inicio de una nueva etapa en la geopolítica espacial.

Jaime Giannelloni Lizana, astrónomo parque de la ciencia de Chile, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de este reactor nuclear y los ambiciosos planes que tiene la NASA en la luna.