NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

septiembre 5, 2025
Por: Luis Cifuentes
Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
El video se aprecia con una nitidez inigualable que ha sorprendido al público.

La astronomía ha venido tendiendo cada vez más aficionados en los últimos años. Fenómenos astronómicos como eclipses, lluvia de meteoros, las superlunas o las alineaciones planetarias generan mucha expectativa entre millones de personas alrededor del mundo.

Sin duda que el sueño de muchos de ellos sería poder viajar al espacio y ver toda la inmensidad del Universo que nos rodea. Precisamente, un astronauta reveló en los últimos días una nítida imagen en la que se observa la Tierra desde el continente europeo hasta Asia.

Se trata del astronauta Don Pettit, quien abordo de la nave espacial Drago de Space grabó la secuencia de un viaje por el espacio mientras orbitaba la Tierra.

o

El recorrido, desde Europa hasta Asia, permite ver de manera deslumbrante la superficie de la Tierra y cómo cambia de un continente a otro.

El corto video dura tan solo 27 segundos, pero permite apreciar de manera deslumbrante la belleza de nuestro planeta. A su vez, en una parte de la secuencia se puede observar lo que parece ser una aurora boreal con brillantes colores verdosos.

Como era de esperarse, cientos de aficionados mostraron su asombro ante las imágenes desde el espacio del planeta.

Es increíble ver la Aurora Boreal a medida que avanza el vídeo”; “ Nuestro planeta es hermoso”; “Es una vista cautivadora, humilde e inspiradora”, comentaron algunos internautas.

o

Incluso varios de ellos hicieron alusión a los terraplanistas, aquellos que consideran fielmente que la Tierra es plana y no redonda como lo ha demostrado la ciencia.

“Los terraplanistas caen en una terrible caída”, “Qué divertido! ¡Qué vista tan genial! Y se nota que la Tierra es redonda”, replicaron otros.

Las imágenes han causado tal impresión que incluso muchos han señalado que se trata de un video falso o creado con inteligencia artificial, sin embargo, el mismo Elon Musk, dueño de SpaceX desmintió esas afirmaciones y fue en enfático en señalar que se trata de un video real.

Temas relacionados:

Astronomía

Astronautas

Planeta Tierra

Tierra

Viaje al espacio

Europa

Asia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia - Foto AFP
Científicos

Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia

Inundaciones en Texas - AFP
Dinosaurios

Huellas de dinosaurios emergieron tras devastadoras inundaciones en Texas

El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
Colombia

Un lugar en Colombia presenta condiciones que lo convierten en una réplica natural de Marte

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cumbre Trump - Putin - AFP
Cumbre Trump-Putin

MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Trump dice que hubo acuerdo en muchos puntos y unos pocos quedaron pendientes

Rigoberto Urán - EFE
Rigoberto Urán

"Mijitos, 20 años corriendo en Europa y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija": Rigoberto Urán se fracturó nuevamente la clavícula tras dejar el ciclismo

Buques de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Con acordeón en mano: Luis Díaz deslumbró durante la sesión de fotos para su primer Oktoberfest con el Bayern Múnich

Régimen de Maduro

Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano