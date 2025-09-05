Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

La astronomía ha venido tendiendo cada vez más aficionados en los últimos años. Fenómenos astronómicos como eclipses, lluvia de meteoros, las superlunas o las alineaciones planetarias generan mucha expectativa entre millones de personas alrededor del mundo.

Sin duda que el sueño de muchos de ellos sería poder viajar al espacio y ver toda la inmensidad del Universo que nos rodea. Precisamente, un astronauta reveló en los últimos días una nítida imagen en la que se observa la Tierra desde el continente europeo hasta Asia.

Se trata del astronauta Don Pettit, quien abordo de la nave espacial Drago de Space grabó la secuencia de un viaje por el espacio mientras orbitaba la Tierra.

El recorrido, desde Europa hasta Asia, permite ver de manera deslumbrante la superficie de la Tierra y cómo cambia de un continente a otro.

El corto video dura tan solo 27 segundos, pero permite apreciar de manera deslumbrante la belleza de nuestro planeta. A su vez, en una parte de la secuencia se puede observar lo que parece ser una aurora boreal con brillantes colores verdosos.

Como era de esperarse, cientos de aficionados mostraron su asombro ante las imágenes desde el espacio del planeta.

“Es increíble ver la Aurora Boreal a medida que avanza el vídeo”; “ Nuestro planeta es hermoso”; “Es una vista cautivadora, humilde e inspiradora”, comentaron algunos internautas.

Incluso varios de ellos hicieron alusión a los terraplanistas, aquellos que consideran fielmente que la Tierra es plana y no redonda como lo ha demostrado la ciencia.

“Los terraplanistas caen en una terrible caída”, “Qué divertido! ¡Qué vista tan genial! Y se nota que la Tierra es redonda”, replicaron otros.

Las imágenes han causado tal impresión que incluso muchos han señalado que se trata de un video falso o creado con inteligencia artificial, sin embargo, el mismo Elon Musk, dueño de SpaceX desmintió esas afirmaciones y fue en enfático en señalar que se trata de un video real.