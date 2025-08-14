Las profesiones que con el tiempo serían reemplazadas, según el más reciente estudio de Microsoft

Los avances de la tecnología han traído consigo la incorporación de nuevas herramientas apoyadas con inteligencia artificial, las cuales, por su accesibilidad y facilidad de manejo, se han convertido en aliadas de la humanidad para el desarrollo de actividades, tareas e incluso para la toma de decisiones personales, debido a la inmediatez en sus respuestas.

Ante esto, las empresas también han tomado la decisión de integrar estos sistemas con IA, con la finalidad de optimizar sus procesos y productividad, lo cual ha llevado a que varias organizaciones a nivel mundial reduzcan la presencia de talento humano dentro de sus nóminas. Es una situación que ha causado preocupación frente al futuro de algunas carreras profesionales.

Frente a esto, Microsoft, una compañía multinacional estadounidense experta en tecnología, realizó un estudio denominado “Trabaja con IA: medición de las aplicaciones laborales de la IA”, por medio del cual expone aquellas profesiones que se encuentran en riesgo de ser sustituidas por inteligencia artificial.

La investigación realizada durante nueve meses en Estados Unidos evaluó 200.000 conversaciones con un sistema Copilot (asistente de inteligencia artificial) y detalló que los empleos relacionados con la comunicación, generación de información y redacción de contenidos son los que más se encuentran expuestos a ser sustituidos por la IA.

“Las puntuaciones más altas de aplicabilidad de la IA las encontramos en grupos ocupacionales como informativa, matemáticas, soporte administrativo y ventas”, expresaron los investigadores.

Esto significa que las respuestas que recibieron las personas frente a sus consultas a la IA fueron calificadas de manera positiva, detallaron los expertos. “Aquellas actividades de recopilación de información y redacción reciben la mayor cantidad de valoraciones positivas y son las tareas que estos sistemas completan con mayor éxito”.

Estas son las profesiones que se encontrarían en riesgo de ser sustituidas por la IA

El estudio enfatizó que la IA no reemplazará por completo estas profesiones, pero sí tendrá un alto impacto e influencia en el desarrollo de estas actividades.

Intérpretes y traductores. Historiadores. Asistentes de pasajeros. Representantes de ventas. Escritores y autores. Representantes de atención al cliente. Programadores de Control Numérico Computarizado. Operadores telefónicos. Agentes de viajes y venta de pasajes. Locutores y presentadores de radio.

Asimismo, los investigadores de este estudio también expresaron que aquellos trabajos que requieren contacto humano directo, creatividad, habilidades interpersonales y pensamiento crítico, como “la programación, biología y energía”, seguirán necesitando la intervención de los seres humanos.