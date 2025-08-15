NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Restos humanos, fósiles marinos y de dinosaurios son algunos de estos hallazgos | Foto Canva
Restos humanos, fósiles marinos y de dinosaurios son algunos de estos hallazgos | Foto Canva
Descubrimiento

Los tesoros ocultos del Sahara: fósiles de dinosaurios, momias y restos marinos

agosto 15, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El desierto del Sahara hace miles de años fue un paraíso verde. Bajo sus dunas se han descubierto fósiles de dinosaurios, restos marinos y hasta humanos momificados, revelando una historia natural y cultural fascinante.

Hace entre 11.000 y 5.000 años, el desierto del Sahara no era como lo conocemos hoy. Era una región húmeda, fértil y exuberante, conocida como el “Sahara verde”. En ese entonces, su paisaje se asemejaba al de una sabana, con vegetación diversa, lagos permanentes y sistemas fluviales extensos.

o

Aunque hoy parezca un lugar inhóspito, el Sahara está lleno de historia. La genética humana en la región aún es un misterio, pero los avances en arqueología y geología han permitido reconstruir fragmentos importantes de su pasado.

¿Qué se ha descubierto en el Sahara?

Entre los hallazgos más impresionantes destacan:

Restos humanos: En yacimientos arqueológicos profundos, se han encontrado al menos 15 entierros humanos, entre ellos dos mujeres adultas momificadas de forma natural, con una antigüedad de más de 7.000 años. Este descubrimiento, citado por la revista Nature, aporta evidencia sobre una civilización temprana en la región.

Fósiles de dinosaurios: En una excavación liderada por National Geographic, se desenterraron restos de criaturas que vivieron hace más de 100 millones de años. Entre ellos, un cráneo imponente de Spinosaurus, uno de los depredadores más grandes conocidos, y uno de los primeros esqueletos parciales de otro gran depredador africano.

o

Fósiles marinos: En pleno desierto del Sahara egipcio se hallaron restos de animales marinos que vivieron entre hace 55,8 y 33,9 millones de años, cuando la zona estaba cubierta por el antiguo océano Tetis. Entre estos fósiles destacan ballenas primitivas con patas y dedos en sus extremidades, algunas de las cuales, según estudios de la UNESCO, mostraban evidencia de canibalismo.

Un museo a cielo abierto

Actualmente, estos hallazgos han dado lugar al “Valle de las Ballenas” (Wadi Al-Hitan), un museo natural al aire libre que permite a turistas y científicos explorar la historia prehistórica del Sahara. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una ventana única al pasado del planeta.

Temas relacionados:

Descubrimiento

Polvo del Sahara

Dinosaurios

Animales

Museo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Eclipse - Foto de referencia: Canva
Eclipse

El eclipse más largo del siglo podrá apreciarse únicamente desde estos 10 países: esta es la fecha y los lugares en donde se observará

Cohete de SpaceX con cápsula que transporta misión Crew-11 - Foto AFP
SpaceX

Se lanzó a la EEI misión en cohete de SpaceX que había sido suspendida por mal tiempo: tiene meta concreta que vincula a la Luna

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

“Esta decisión abre las puertas para enjuiciar al estado venezolano como un actor criminal”: experta sobre designación del Cartel de Los Soles como una organización terrorista

Presos políticos en Venezuela

En medio de aumento de patrullaje en Venezuela, régimen suspende las visitas en cárceles de presos políticos

Arqueros de la selección Colombia David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas | Foto: AFP
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia recibió histórica y “humillante” goleada; recibió casi una docena de goles en 45 minutos

VAR - Fotos de referencia: EFE
Copa América Femenina

Conmebol confirmó la inclusión del VAR en los partidos finales de la Copa América Femenina 2025: la decisión se dio tras queja de reconocida venezolana

Gustavo Petro y Álvaro Uribe - EFE
Gustavo Petro

Cruce de mensajes entre Petro y Uribe luego de que el presidente sugiriera que el exmandatario se sometiera a la JEP

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Campeón del mundo criticó el comportamiento de Lamine Yamal fuera del campo de juego: “no puedo ni verlo”

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. está patrullando el Caribe para ACABAR con las drogas con las que el líder del cártel, el dictador Maduro, está inundando nuestro país": congresista Carlos Gimenez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano