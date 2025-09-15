NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
El robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los niños - Foto referencia: Canva
El robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los niños - Foto referencia: Canva
Trendiando

Luka, el robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los más pequeños

septiembre 15, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Este pequeño invento tecnológico es más que un apoyo lector; se ha convertido en miembro simbólico de los hogares.

En “Lo más Trending” del programa Trendiando de Nuestra Tele internacional, conocemos el innovador invento tecnológico llamado Luka, el cual es un robot que brinda soportes a los más pequeños de la casa para que desarrollen las habilidades de lectoescritura.

Luka es un pequeño robot en forma de búho diseñado para leer libros en voz alta a niños en edad preescolar. Este pequeño aparato se encarga de escanear libros físicos ilustrados, leyéndoles en voz alta.

Tras el lanzamiento de esta iniciativa que se llevó a cabo en el año 2021 en territorio canadiense, donde 20 hogares de este país recibieron este dispositivo como apoyo para estimular la lectura temprana en los más pequeños del hogar, los investigadores de Frontiers in Robotics and AI detallaron que regresaron a esas casas cuatro años después y detallaron que 18 familias aún conservaban a Luka, pese a que muchos niños ya habían superado la etapa en la que lo necesitaban como lector.

Pues este robot no solo se convirtió en una herramienta educativa y de aprendizaje, sino que también se volvió parte de la familia, al punto que muchos de estos niños llegaron a catalogarlo como “Su hermano pequeño” o “la única mascota que han tenido”, convirtiéndose en un miembro simbólico de las familias que lo adoptaron.

Este innovador invento tecnológico no solo cumple su función como apoyo de lectura; con el tiempo, Luka se ha ido adaptando como reproductor de música y brindando un acompañamiento práctico y dinámico.

o

Su practicidad permite que, por medio de una app móvil, tanto padres como educadores monitoreen y lleven un control personalizado de las secciones de lectura de los más pequeños de la casa, brindando una experiencia “interactiva y dinámica”.

Sin duda alguna, este invento tecnológico basado en neurociencia no solo permite un aprendizaje, sino que también crea una relación entre los seres humanos y máquinas, “convirtiéndose en un referente a futuro para el desarrollo de robots domésticos y educativos”. No es para menos, pues este fenómeno demuestra que los robots sociales no solo cumplen un ciclo de vida funcional, sino también emocional.

Con estos resultados, Luka se consolida como un ejemplo de cómo la tecnología puede trascender la utilidad práctica para convertirse en un compañero de la cotidianidad, marcando una pauta en el diseño de robots educativos y su integración en la vida cotidiana de las personas.

Temas relacionados:

Trendiando

Tecnología

Innovación

Robots

Lectura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Spotify | Foto: EFE
Spotify

¿Quiere destronar a WhatsApp? Esta es la nueva función con la que Spotify piensa incursionar en el mundo de la mensajería instantánea

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

El megatsunami que sacudió la Tierra durante nueve días | Foto Canva
Tsunami

Científicos revelan tras casi dos años la causa de misterioso megatsunami de 200 metros de altura que sacudió a la Tierra en 2023

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Jugadores venezolanos tras perder con Colombia en Maturín | Foto: AFP
Repechaje al Mundial

Así funciona el repechaje al que La Vinotinto no se pudo clasificar tras caer ante Colombia en Maturín

Camiones en carretera de California/ Marco Rubio - Fotos de referencia EFE
Visado

Estados Unidos pausará "inmediatamente" toda emisión de visas para conductores extranjeros de camiones

La pirámide más grande está en Sudamérica | Foto Canva
Colombia

No es egipcia ni mexicana: esta pirámide natural está en Colombia y es la más grande del mundo

Spotify | Foto: EFE
Spotify

¿Quiere destronar a WhatsApp? Esta es la nueva función con la que Spotify piensa incursionar en el mundo de la mensajería instantánea

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda