Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

La vista cansada, conocida médicamente como presbicia, es la pérdida gradual de la capacidad de enfocar objetos cercanos debido al envejecimiento natural del cristalino.

VEA TAMBIÉN Nuevo dispositivo médico ofrece una alternativa revolucionaria para tratar el cáncer de vejiga o

Esta condición suele aparecer a partir de los 40 años y afecta a una gran parte de la población mundial. De acuerdo con cifras de Cinfasalud, actualmente más de 2.000 millones de personas padecen este defecto visual, y se estima que la cifra siga aumentando en los próximos años.

Ante este panorama, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un innovador medicamento oftálmico llamado Vizz, que se presenta como una solución prometedora para quienes sufren de presbicia.

Según estudios recientes, estas gotas son capaces de restaurar la visión cercana en apenas 30 minutos, evitando la necesidad de cirugía o el uso constante de gafas.

Su aplicación es sencilla: basta con colocar dos gotas en cada ojo una vez al día. El efecto puede durar hasta 10 horas, lo que ofrece un alivio práctico y funcional para realizar tareas cotidianas.

Este avance está respaldado por tres estudios clínicos de fase 3, denominados Clarity, cuyos resultados demostraron que los participantes con presbicia mejoraron tres líneas en las pruebas de agudeza visual cercana a los 30 minutos de la aplicación y mantuvieron este beneficio durante toda la jornada.

VEA TAMBIÉN Histórico: realizan el primer trasplante de corazón con un robot sin abrir el pecho o

Si bien Vizz no cura la presbicia, sí constituye una alternativa eficaz y reversible que permite prescindir de los lentes de manera temporal, brindando comodidad a millones de personas.

El lanzamiento oficial del medicamento está previsto para finales de 2025, inicialmente en Estados Unidos y bajo prescripción médica, con la recomendación de realizar una consulta oftalmológica previa.