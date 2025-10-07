Nobel de Física a tres científicos por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica

El británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis ganaron este martes el premio Nobel de Física por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.

El trío fue galardonado "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico", según el jurado.

La mecánica cuántica estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas.

VEA TAMBIÉN Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune o

Los galardonados fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980 que demostraron que el efecto túnel cuántico también puede observarse a escala macroscópica utilizando superconductores.

Pero, ¿qué es el efecto túnel? A escala macroscópica, cuando una pelota golpea una pared, rebota. Pero a escala cuántica, una partícula puede atravesar directamente una pared equiparable, a esto se le denomina "efecto túnel".

El Comité del Nobel destacó que estos hallazgos "han allanado el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos".

"Es maravilloso poder celebrar cómo la mecánica cuántica, con más de un siglo de antigüedad, sigue ofreciendo sorpresas", declaró Olle Eriksson, presidente del Comité del Nobel de Física, en un comunicado.

"También es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital", agregó.

Clarke, de 83 años, enseña en la Universidad de Berkeley, en California. Devoret, de 72, es profesor en la Universidad de California, y profesor emérito en la de Yale. Martinis, nacido en 1958, también está ligado a la Universidad de California.