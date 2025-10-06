NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Los tres ganaron el premio por una investigación que identificó a los "guardias de seguridad" del sistema inmunológico, llamados células T reguladoras.

Un trío estadounidense-japonés ganó el lunes el Premio Nobel de Medicina por una investigación sobre cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico identificando a sus "guardias de seguridad".

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido piezas clave para entender cómo funciona el sistema inmune y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves.

Sakaguchi, profesor del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de Osaka, dijo a la emisora ​​sueca Sveriges Radio: "Es un honor para mí. Estoy deseando visitar Estocolmo en diciembre" para recibir el premio en persona.

Sin embargo, el comité Nobel no pudo comunicarse con los dos galardonados residentes en Estados Unidos para comunicarles la noticia en persona.

El trío de científicos se llevó el premio por una investigación que identificó a los "guardias de seguridad" del sistema inmunológico, llamados células T reguladoras.

Su trabajo se centra en la "tolerancia inmunitaria periférica", que impide que el sistema inmunitario dañe al organismo, y ha dado lugar a un nuevo campo de investigación y al desarrollo de posibles tratamientos médicos que ahora se están evaluando en ensayos clínicos.

"La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre", dijo el jurado.

Sakaguchi hizo el primer descubrimiento clave en 1995.

Para ese entonces, los investigadores creían que la tolerancia inmunitaria sólo se desarrollaba debido a que las células inmunes potencialmente dañinas se eliminaban en el timo, a través de un proceso llamado "tolerancia central".

El japonés demostró que el sistema inmunológico es más complejo y descubrió una clase de células inmunes previamente desconocidas, que protegen al cuerpo de enfermedades autoinmunes.

Brunkow, nacido en 1961 y director de proyectos senior en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, y Ramsdell, asesor senior de 64 años de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco, hicieron el otro descubrimiento clave en 2001, cuando pudieron explicar por qué ciertos ratones eran particularmente vulnerables a las enfermedades autoinmunes.

El trío recibirá su premio (un diploma, una medalla de oro y 1,2 millones de dólares divididos entre tres) en una ceremonia formal en Estocolmo el 10 de diciembre.

