Artemis ll se prepara para volver a la Luna: ¿qué retos extremos esperan a su tripulación?

En 2022, la misión Artemis I completó el primer gran paso: probar el cohete y la nave Orion sin tripulación, demostrando que ambos sistemas estaban listos para ir más allá de la órbita terrestre.

Ahora, el desafío se multiplica. Artemis II llevará a cuatro astronautas en un recorrido que los alejará de la Tierra más que a cualquier ser humano en la última década, en un viaje que la NASA proyecta para el próximo año.

Esta vez el objetivo no es una visita breve. “Queremos ir a la Luna para quedarnos”, explicó Lori Glaze, administradora adjunta de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración. Esta fase servirá para ensayar lo que algún día permitirá misiones sostenidas en la superficie lunar e incluso expediciones a Marte.

Obstáculos que pondrán a prueba a la tripulación

El recorrido no solo es histórico, también es peligroso. Cada etapa de Artemis II implica riesgos que van desde la luz extrema hasta los efectos de la ingravidez prolongada.

Luces y sombras en el Polo Sur lunar

Uno de los puntos de estudio es el polo sur de la Luna, un lugar donde el Sol nunca se eleva más de unos pocos grados sobre el horizonte. Esta inclinación crea sombras tan largas como 25 a 50 veces el tamaño de los objetos, lo que dificulta medir distancias y reconocer el terreno. El contraste entre zonas de luz cegadora y oscuridad absoluta será un reto constante para los astronautas.

Protección de la visión en condiciones inéditas

Durante la misión, el Sol estará presente en casi todo momento. “Los astronautas no podrán evitar tenerlo en los ojos gran parte del tiempo”, advierte la NASA. Para contrarrestar este efecto, se incorporarán visores de alta protección, iluminación artificial y ventanas especiales en los vehículos, ya que los trajes espaciales por sí solos no pueden garantizar la seguridad ocular.

Ensayo crítico del sistema Orion

El cohete Space Launch System (SLS) impulsará a Orion, que primero dará dos vueltas alrededor de la Tierra: una órbita baja de 90 minutos y luego una más alta antes de separarse de la segunda etapa del cohete para iniciar el trayecto hacia la Luna. Este proceso validará cada componente antes de que misiones posteriores intenten un alunizaje.

El cuerpo humano como el mayor experimento

“El ser humano es la máquina más compleja de toda la misión, y necesitamos conocer su respuesta tanto como cualquier sistema técnico”, señala Steve Platts, científico principal del Programa de Investigación Humana de la NASA.

Artemis II permitirá estudiar los efectos de la radiación, la ingravidez y el estrés psicológico de un viaje prolongado fuera del campo de protección terrestre.

Objetivos universales

Los resultados de Artemis II no solo servirán para un regreso seguro, sino que prepararán el terreno para futuras bases lunares y para los primeros intentos de llegar a Marte. Entre los objetivos está confirmar si los cráteres en sombra permanente del polo sur guardan agua o hielo, elementos clave para producir combustible y sostener vida, o si los túneles de lava podrían convertirse en refugios naturales contra la radiación.