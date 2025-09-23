NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Shakira

Los 10 mayores éxitos en inglés de Shakira en Spotify: cifras de reproducciones que rompen récords

septiembre 23, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Shakira | Foto AFP News
La barranquillera no solo acumula millones de oyentes mensuales, sino que sus clásicos en inglés continúan liderando las listas de reproducción, consolidando su reinado en el pop latino e internacional.

La estrella colombiana Shakira continúa siendo una de las artistas más escuchadas en todo el mundo, demostrando que su música trasciende idiomas y generaciones.

En junio de 2025, la cantante alcanzó un récord histórico en Spotify, al registrar 67.99 millones de oyentes mensuales, una cifra que reafirma su vigencia y poder global.

Uno de los hitos más recientes es el de su clásico “Antología”, que superó los 500 millones de reproducciones, consolidándose como una de las canciones en español más exitosas dentro de la plataforma.

Pero son sus temas en inglés los que han llevado su voz a los rincones más lejanos del planeta, acumulando cifras millonarias que sorprenden incluso a la propia artista.

A continuación, el Top 10 de las canciones en inglés más escuchadas de Shakira en Spotify (con sus cifras de reproducciones aproximadas):

  1. Hips Don’t Lie (2006) – 2,183,029,465 reproducciones.
  2. Waka Waka (This Time for Africa) (2010) – 990,831,858.
  3. Whenever, Wherever (2001) – 774,156,102.
  4. Can’t Remember to Forget You ft. Rihanna (2013) – 692,182,700.
  5. Girl Like Me con Black Eyed Peas (2020) – 637,274,482.
  6. Try Everything (2016) – 470,076,877.
  7. Beautiful Liar (con Beyoncé, 2007) – 381,292,450.
  8. She Wolf (2009) – 358,573,372.
  9. Underneath Your Clothes (2001) – 189,459,840.
  10. La La La (Brazil 2014) – 166,063,970.

Asimismo, la artista se completan con otros clásicos que superan los 100 millones de reproducciones, confirmando la fuerza de su catálogo en inglés.

Con 12 álbumes de estudio, desde su debut con "Magia" en 1990 hasta su reciente álbum "Las mujeres ya no lloran" (marzo de 2024), Shakira se mantiene como una de las artistas más influyentes y escuchadas en la historia de la música latina y mundial.

Su capacidad para reinventarse y conquistar nuevas audiencias hace que a más de tres décadas de carrera, su nombre siga brillando con fuerza en las plataformas digitales, catalogándose este año como la única latina con una de las giras más exitosas del mundo.

