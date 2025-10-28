Wikipedia ya tiene rival: Elon Musk lanzó lanzó Grokipedia para competir con la famosa enciclopedia en línea

El magnate Elon Musk, a través de su empresa xAI, lanzó la plataforma Grokipediapara competir con Wikipedia, la famosa enciclopedia en línea a la que acusa de sesgo ideológico de izquierda.

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo", escribió Musk en su red social X.

Tras ser lanzada, el lunes por la tarde la versión 0.1 del sitio web ya contaba con más de 885.000 artículos frente a los más de siete millones que tiene Wikipedia en su versión en inglés.

Grokipedia estaba prevista ser estrenada para finales de septiembre, pero su lanzamiento se vio retrasado hasta este lunes 27 de octubre para "eliminar la propaganda", según una publicación del magnate en X.

Wikipedia, enciclopedia colaborativa digital creada en 2001, ha enfrentado críticas de Elon Musk desde hace algún tiempo. El año pasado, el magnate acusó al portal de estar "controlado por activistas de extrema izquierda", por lo que pidió que se dejara de hacer donaciones a la plataforma.

Para agosto de 2025, dijo que Wikipedia no podía "utilizarse como fuente definitiva" debido a que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

¿Cómo funciona Grokipedia?

A diferencia de Wikipedia, cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de Internet, el contenido de Grokipedia es generado por inteligencia artificial (IA) y el asistente generativo de IA Grok.

Por ejemplo, un artículo en la plataforma sobre el mismo Elon Musk indica que impulsó "debates más amplios sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales, a menudo a través de X".

Además, agrega que que lo hizo en medio de "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Se espera el lanzamiento de la versión 1.0 de Grokipedia, la cual será "diez veces mejor" que el portal actual, y que ya es "mejor que Wikipedia", según Musk.