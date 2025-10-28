NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Wikipedia

Wikipedia ya tiene rival: Elon Musk lanzó lanzó Grokipedia para competir con la famosa enciclopedia en línea

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Elon Musk - AFP
Elon Musk - AFP
La versión 0.1 del sitio web ya contaba con más de 885.000 artículos el lunes 27 de octubre en horas de la tarde.

El magnate Elon Musk, a través de su empresa xAI, lanzó la plataforma Grokipediapara competir con Wikipedia, la famosa enciclopedia en línea a la que acusa de sesgo ideológico de izquierda.

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo", escribió Musk en su red social X.

o

Tras ser lanzada, el lunes por la tarde la versión 0.1 del sitio web ya contaba con más de 885.000 artículos frente a los más de siete millones que tiene Wikipedia en su versión en inglés.

Grokipedia estaba prevista ser estrenada para finales de septiembre, pero su lanzamiento se vio retrasado hasta este lunes 27 de octubre para "eliminar la propaganda", según una publicación del magnate en X.

Wikipedia, enciclopedia colaborativa digital creada en 2001, ha enfrentado críticas de Elon Musk desde hace algún tiempo. El año pasado, el magnate acusó al portal de estar "controlado por activistas de extrema izquierda", por lo que pidió que se dejara de hacer donaciones a la plataforma.

Para agosto de 2025, dijo que Wikipedia no podía "utilizarse como fuente definitiva" debido a que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

¿Cómo funciona Grokipedia?

A diferencia de Wikipedia, cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de Internet, el contenido de Grokipedia es generado por inteligencia artificial (IA) y el asistente generativo de IA Grok.

o

Por ejemplo, un artículo en la plataforma sobre el mismo Elon Musk indica que impulsó "debates más amplios sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales, a menudo a través de X".

Además, agrega que que lo hizo en medio de "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Se espera el lanzamiento de la versión 1.0 de Grokipedia, la cual será "diez veces mejor" que el portal actual, y que ya es "mejor que Wikipedia", según Musk.

Temas relacionados:

Wikipedia

Elon Musk

Internet

Búsqueda

Empresas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

Foto: @NobelPrize
Nobel

Nobel de Física a tres científicos por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica

ChatGPT - AFP
Tecnología

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Israel | Foto Canva
Israel - Hamás

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

Indignación por acto de inicio anticipado de la Navidad con fuegos artificiales desde El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen de Maduro

El presidente Gustavo Petro:/Narcolancha derribada en el Caribe Foto: AFP/ Gobierno de Estados Unidos
Gustavo Petro

“Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, citando drogas ilícitas

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Laura Olascuaga | Foto AFP
On the Road

Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Estados Unidos afirma que más países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda