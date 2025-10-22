Avanza la novela Musk-Nasa con nuevas y contundentes declaraciones ofensivas del magnate: "coeficiente intelectual de 3 dígitos"

Este miércoles avanzó la polémica entre el magnate Elon Musk y la NASA originada recientemente tras las decisiones anunciadas por la agencia espacial estadounidense debido a las demoras de SpaceX con su megacohete Starship y el proyecto que busca llevar de regreso a la luna a Estados Unidos.

El jefe interino de la NASA, Sean Duffy, y el Musk intercambiaron desde el martes críticas en línea sobre quién debería liderar la agencia espacial, un día después de que Duffy invitara a las empresas a competir con SpaceX de Musk para una misión de aterrizaje en la Luna.

La disputa entre el programa espacial estadounidense y el director ejecutivo de SpaceX, con amplios vínculos financieros, salió a la luz pública después de que Musk respondiera en la plataforma de redes sociales X a los informes de que Duffy quiere integrar la NASA en el Departamento de Transporte. Y es que Duffy, cabe resaltar, también es el secretario de Transporte de los Estados Unidos.

"En este momento, no estoy defendiendo a ningún candidato en particular para administrador de la NASA. Estoy desesperado por alguien con un coeficiente intelectual de 3 dígitos" escribió Musk el miércoles luego de aseverar el martes que la persona responsable del programa espacial (Duffy) "no puede tener un coeficiente intelectual de dos dígitos".

El lunes Duffy dijo en el programa 'Fox & Friends' de Fox News que el desarrollo de la nave Starship de SpaceX está retrasado en su misión de regresar humanos a la Luna bajo el programa Artemis de la agencia, un esfuerzo que rivaliza con el programa lunar de China.

Como resultado, según Duffy, la NASA invitará a otras empresas a competir por la misión, que fue adjudicada a SpaceX en 2021.

La portavoz de la NASA, Bethany Stevens, afirmó además que la agencia planea emitir próximamente una solicitud formal a empresas para que presenten conceptos de módulos de aterrizaje lunar más rápidos para la misión Artemis 3. Añadió que Duffy se centra en llegar a la Luna antes que China.

"Sean dijo que la NASA podría beneficiarse de ser parte del gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte, pero nunca dijo que quisiera conservar el trabajo", agregó, refiriéndose a un informe del Wall Street Journal que afirmaba que tal movimiento podría asegurar el papel de Duffy en la NASA.

"Me encanta la pasión. La carrera a la Luna está en marcha", señaló Duffy en X el martes, respondiendo a una publicación de Musk que apostaba a que Starship "terminará haciendo toda la misión a la Luna" y procedió afirmando que "las grandes empresas no deberían tener miedo a los desafíos".