NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

agosto 21, 2025
Por: Diana Pérez
Camp Nou | Foto: AFP
Camp Nou | Foto: AFP
No es la primera vez que el Barcelona disputaría un partido a puerta cerrada, ya que en 2017 jugó de esa manera ante Las Palmas.

Pese a que aún falta tiempo, el partido que va a disputar el Barcelona con el Valencia por la cuarta fecha de La Liga todavía genera dudas.

La razón es porque se supone que el encuentro que tampoco tiene fecha, pero que se cree que se puede jugar el 13 o 14 de septiembre, podría ser albergado por el Camp Nou.

Sin embargo, de disputarse en el mítico estadio, tendría que hacerse sin público, a puerta cerrada ante la espera de la Licencia de Primera Ocupación que el Ayuntamiento de Barcelona debe otorgarle.

Esto porque a día de hoy, todavía no se cuenta con el Certificado Final de Obra, algo totalmente indispensable para el ayuntamiento.

o

Al tramitar la licencia, el conjunto blaugrana tendría luz verde para poder volver a jugar en su casa a puerta cerrada.

Pero de no tener la licencia, el club ya estaría pensado en un plan b, el cual sería jugar en el Estadi Johan Cruyff, casa del FC Barcelona Femenino, del Barça B y del equipo juvenil.

El plan b es porque en caso de no poder jugar en el Camp Nou, el Barça tampoco podría disponer del Estadio Olímpico de Montjuïc, sede temporal del equipo, porque para esas fechas estará ocupado por el concierto del cantante Post Malone.

El intérprete de ‘Circles’ se presenta el 12 de septiembre, lo que hace imposible que el estadio esté listo para el 13 o 14 en el que se tiene previsto que se dé el encuentro.

No obstante, no es la primera vez que el Barcelona disputaría un partido a puerta cerrada, ya que en 2017 jugó de esa manera ante Las Palmas.

Para ese entonces, la razón para no disponer de público fue la “falta de garantía de seguridad” en Cataluña durante el referéndum independentista.

El equipo catalán lleva sin disputar un encuentro en su campo desde mayo de 2023. Desde entonces, el conjunto azulgrana ha jugado como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

Temas relacionados:

Barcelona

Camp NoU

Fútbol español

LaLiga

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
La Vinotinto

Delantero venezolano llora en una entrevista tras volver al fútbol de su país e ilusionarse con regresar a La Vinotinto

Carlos Valderrama y René Higuita - EFE
René Higuita

Pibe Valderrama reveló detalles poco conocidos de la vez que René Higuita hizo el mítico escorpión en Wembley

Jhon Arias | Foto: EFE
Fluminense

Fluminense anunció fichaje en reemplazo de Jhon Arias y sigue apostando por el talento colombiano

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
La Vinotinto

Delantero venezolano llora en una entrevista tras volver al fútbol de su país e ilusionarse con regresar a La Vinotinto

Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos
Nicolás Maduro

"Ayúdanos a derrotar a Maduro y sus compinches": Estados Unidos ofrece recompensa de US$25 millones por Maduro y Cabello, y US$15 millones por Padrino López

Carlos Valderrama y René Higuita - EFE
René Higuita

Pibe Valderrama reveló detalles poco conocidos de la vez que René Higuita hizo el mítico escorpión en Wembley

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro confirmó asilo a abogada venezolana y sugirió algo a cambio

Papa León XlV - Madonna (AFP- EFE)
Madonna

La súplica de Madonna al papa León XIV "antes de que sea demasiado tarde"

Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington - Foto: AFP
Donald Trump

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Luar La L se fue a los golpes con los de seguridad de un festival en España / FOTO: Captura de video
Sucesos

Popular reguetonero ‘perdió la cabeza’ en un festival en España y se fue a los golpes con un encargado de la seguridad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano