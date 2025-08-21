¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Pese a que aún falta tiempo, el partido que va a disputar el Barcelona con el Valencia por la cuarta fecha de La Liga todavía genera dudas.

La razón es porque se supone que el encuentro que tampoco tiene fecha, pero que se cree que se puede jugar el 13 o 14 de septiembre, podría ser albergado por el Camp Nou.

Sin embargo, de disputarse en el mítico estadio, tendría que hacerse sin público, a puerta cerrada ante la espera de la Licencia de Primera Ocupación que el Ayuntamiento de Barcelona debe otorgarle.

Esto porque a día de hoy, todavía no se cuenta con el Certificado Final de Obra, algo totalmente indispensable para el ayuntamiento.

Al tramitar la licencia, el conjunto blaugrana tendría luz verde para poder volver a jugar en su casa a puerta cerrada.

Pero de no tener la licencia, el club ya estaría pensado en un plan b, el cual sería jugar en el Estadi Johan Cruyff, casa del FC Barcelona Femenino, del Barça B y del equipo juvenil.

El plan b es porque en caso de no poder jugar en el Camp Nou, el Barça tampoco podría disponer del Estadio Olímpico de Montjuïc, sede temporal del equipo, porque para esas fechas estará ocupado por el concierto del cantante Post Malone.

El intérprete de ‘Circles’ se presenta el 12 de septiembre, lo que hace imposible que el estadio esté listo para el 13 o 14 en el que se tiene previsto que se dé el encuentro.

No obstante, no es la primera vez que el Barcelona disputaría un partido a puerta cerrada, ya que en 2017 jugó de esa manera ante Las Palmas.

Para ese entonces, la razón para no disponer de público fue la “falta de garantía de seguridad” en Cataluña durante el referéndum independentista.

El equipo catalán lleva sin disputar un encuentro en su campo desde mayo de 2023. Desde entonces, el conjunto azulgrana ha jugado como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.