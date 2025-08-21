NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
La directiva despidió al técnico tras la derrota de Millonarios contra Unión Magdalena en el estadio El Campín en Bogotá.

Este miércoles tras la derrota de Millonarios contra Unión Magdalena en el estadio El Campín, David González confirmó, en medio de una conferencia de presa, que no continuará como técnico del conjunto albiazul.

En medio de su pronunciamiento, el técnico informó que le notificaron que no continuará en el club debido a los "malos resultados" ya que con este partido Millonarios suma tan solo un punto de 18 posibles y es último de la tabla de posiciones.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió hoy en el estadio es difícil; definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver”, dijo inicialmente el entrenador.

“Después del partido, decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas. Pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible desde el punto de vista de nuestros directivos”, señaló.

Afirmó que “el entrenador es el que el que tiene que conseguir los resultados”. “Ahora comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que, si en el primer partido contra La Equidad hubiéramos hecho el penalti y hubiéramos ganado, estoy convencidísimo de que el estadio hubiera sido otro”, agregó.

o

Cabe señalar que este miércoles, los hinchas de Millonarios lanzaron sus zapatos desde la tribuna en el partido contra Unión Magdalena como protesta por el actual rendimiento del equipo.

El cuadro embajador llegó a este enfrentamiento siendo último en la actual tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor y con un solo punto de quince posibles en lo que va del torneo.

Cuando transcurrían los 51 minutos de partido, desde la tribuna norte del estadio Nemesio Camacho 'El Campín', la barra brava del equipo llamada 'Los Comandos Azules' optó por manifestar su inconformidad de manera violenta.

Los integrantes de ese sector de la afición aventaron su calzado hacia el terreno de juego en lo que, para muchos, incluido el comentarista argentino del partido Gonzalo de Feliche, fue un indicio de que los jugadores "se pusieran en los zapatos de la hinchada", según indicó en la transmisión de Win Sports.

Aparte de esa muestra de rechazo ante la actualidad deportiva del club bogotano, desde la tribuna sur del recinto futbolero algunos miembros de la otra barra brava del club, la Blue Rain, intentaron invadir el terreno de juego para impedir que se jugara el partido.

En ese momento, cabe precisar, el balón se encontraba fuera del campo y se estaba esperando una reanudación, pero el árbitro John Ospina optó por suspender momentáneamente el partido, que fue nuevamente reanudado unos 20 minutos después.

o

Al momento de ingresar hacia los camerinos los jugadores no solamente fueron insultados con varios cánticos de sus hinchas, sino que, desde la tribuna occidental, según se pudo apreciar en la transmisión, los seguidores azules lanzaron algunos objetos para agredirles.

Millonarios fue eliminado en la temporada anterior por su clásico rival, Independiente Santa Fe, que consiguió luego el título y es el vigente campeón del fútbol colombiano.

Las malas noticias no parecían cesar para los embajadores cuando se conoció a comienzos de julio que el referente de la selección Colombia Falcao García, quien se había unido al equipo un año atrás, terminaría su paso por Millonarios y abandonaría el club.

