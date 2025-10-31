Xabi Alonso toma inesperada decisión tras notorio enfado de Vinícius cuando fue reemplazado en el clásico contra el Barcelona

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tomó este viernes una inesperada decisión luego del notorio enfado del futbolista brasileño Vinícius Júnior cuando este fue reemplazado en el minuto 72 del clásico de España contra el Barcelona por su compatriota brasileño Rodygo.

El extremo brasileño salió del partido cuando el marcador ya favorecía 2 a 1 a los merengues, resultado que se mantuvo hasta el final.

Una vez vio su número de dorsal en el tablero que levantó el juez asistente, el jugador reaccionó confundido y cuestionó la decisión.

Al darse cuenta de que su salida del campo tenía que ver con un carácter técnico, le gritó al estratega español, que intentó calmarlo y luego lo ignoró, antes de que el jugador ingresara inmediatamente hacia los vestuarios y no se incorporara al resto de sus compañeros en el banquillo, aunque más tarde se le vio allí.

En su conferencia de prensa el viernes de la previa del duelo de la jornada número 11 de LaLiga española contra el Valencia, el técnico, referente como jugador para el Real Madrid y para España, se refirió a la decisión que había tomado luego del comportamiento de 'Vini'.

Sus declaraciones asombraron a un amplio sector del fútbol mundial, pues luego del escándalo se pensaba que habría fuertes sanciones contra el brasileño, que muchos consideraron le faltó el respeto a él, sus compañeros, la afición y al fútbol en general.

Sin embargo, Alonso aseguró que el asunto referente al enfado de Vinícius el pasado domingo al ser sustituido está "zanjado" y que no habrá "ninguna represalia" contra el jugador, por lo que su decisión habría sido seguir adelante.

En España, cabe resaltar, "zanjado" significa que un asunto o problema se ha resuelto de forma definitiva o se ha concluido.

"El miércoles tuvimos una reunión y Vinicius estuvo impecable. Habló con el corazón, con sinceridad, estuvo muy bien. Después de eso, para mí esto queda zanjado", afirmó y reiteró que quedó "muy satisfecho" y que desde el miércoles "se cerró el tema" para él.

A la pregunta de si habrá algún tipo de sanción o castigo contra el jugador, Alonso fue claro: "No, ninguna represalia".

El atacante de 25 años se disculpó el miércoles por su comportamiento con un post de X en el que pedía disculpas por su reacción a los madridistas, "compañeros, club y presidente".

No obstante, los aficionados no dejaron pasar por alto el hecho de que no mencionara directamente al entrenador en su publicación, mientras que otros consideraron que estaba incluido en el grupo de "compañeros" al que hizo referencia.

Entre gritos, Vinícius amenazó en aquel duelo con marcharse del equipo cuando está en plena negociación de renovación de su contrato y miró de manera desafiante al banquillo de Alonso.

El exfutbolista vasco, entretanto, pidió concentrarse ahora en los retos deportivos del equipo, empezando por el duelo ante el Valencia el sábado y luego por la visita al Liverpool en la UEFA Champions League el martes de la próxima semana.

La victoria en el Clásico ubicó al equipo merengue con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, segundo en la clasificación del campeonato español.

"Toca olvidar el Clásico. Ahora hay que ir afrontando cada partido. Cuando perdamos ese enfoque, perderemos puntos. No queremos que eso suceda", subrayó.