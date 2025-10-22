América de Cali se medirá ante equipos de élite mundial como el Barcelona y el Atlético de Madrid en un torneo internacional en 2026

El América de Cali fue invitado de manera oficial al torneo Vitoria Cup, competencia que le permitirá al conjunto colombiano medirse ante clubes destacados de Europa, ya que reúne a escuadras de la Conmebol y la UEFA.

La nueva edición de este prestigioso campeonato de enero de verano se llevará a cabo a partir del 17 de 2026 en territorio brasileño , en el cual equipos de Sudamérica medirán su potencial ante grandes escuadras del continente europeo.

Un certamen, en el cual América de Cali se podría enfrentar con clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid, conjuntos españoles que ya han sido confirmados para este torneo de pretemporada el próximo año. Asimismo, el conjunto colombiano también se podría cruzar con el West Ham de Inglaterra o la Fiorentina de Italia, entre otros clubes de talla internacional.

Aunque no se conocen muchos detalles del desarrollo del campeonato Vitoria Cup, se estima que podría contar con fase de grupos debido a que participarán 23 escuadras.

Esta es la lista de equipos que harán parte de este torneo: Fulham, Deportivo Alavés, Girona, Botafogo, West Ham, Lyon, Marsella, Barcelona, ​​Fiorentina, Santa Cruz Recife, Atlético Madrid, Sevilla, Villarreal, Cruzeiro, Ferroviária, Olimpia, Santos, Atlético Mineiro, Celtic, Sao Paulo y Sporting Cristal.

Lo que se busca con este certamen es promover el intercambio deportivo entre ambos continentes. Esto en medio de un espacio que servirá para que los clubes participantes fortalezcan sus estrategias deportivas, de cara a los retos que enfrentarán tanto en competencias locales como a nivel internacional durante el 2026.

Sin duda alguna, será una prueba de fuego para el América de Cali, equipo colombiano que aspira a hacerse un lugar en la próxima edición de las competencias Conmebol, ya sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores; esto ya dependerá de su ubicación en la tabla de la reclasificación en el Fútbol Profesional Colombiano.