“Es un jugador importante para nosotros desde todos los puntos de vista”: técnico de la Juventus sobre el colombiano Juan David Cabal

El zaguero colombiano Juan David Cabal, quien a mediados de 2024 se sumó a las filas de la Juventus, uno de los equipos más destacados de la Serie A de Italia. Un club en el que el talentoso futbolista ha logrado destacar a pesar de las lesiones que lo han mantenido fuera de las canchas por tiempo prolongado.

A pesar de las pocas actuaciones que ha tenido en los “Blanquinegros” durante este 2025, el técnico del equipo italiano Igor Tudor destacó la importancia del defensor colombiano dentro del equipo: “Es un jugador importante para nosotros desde todos los puntos de vista, tanto como persona como jugador de calidad”.

En cuanto al tema de la recuperación del futbolista colombiano, quien recayó en una lesión muscular, el entrenador de la Juve dio una parte talentosa.

“Está haciendo tratamiento, lástima que recayó, estaba regresando (...) Creo que al final de la semana comienza a correr, creemos que en un par de semanas podría volver con el equipo”, señaló Tudor, quien anhela poder contar pronto con la presencia del defensor cafetero, a quien considera clave dentro de su esquema deportivo.

Con esta parte talentoso se espera que en las próximas semanas Cabal pueda regresar a los entrenamientos grupales y de a poco ir retomando ritmo futbolístico para volver a jugar con la escuadra italiana y de paso buscará un lugar dentro de la selección Colombia de cara a la cita mundialista de 2026.

Recordemos que Juan David Cabal reincidió en una lesión el pasado 1 de octubre, día en el que la Juve se enfrentaba ante Villarreal en el juego válido por la segunda fecha de la Champions League. Un encuentro en el que el colombiano tuvo que ser sustituido a los 16 minutos del partido en medio de lágrimas.

¿Cómo le ha ido a Juan David Cabal con el conjunto italiano?

Cabal se unió a las filas de la Juventus a mediados del año 2024, momento desde el cual ha tenido la oportunidad de disputar 665 minutos en 12 partidos repartidos entre la Serie A de Italia y la Champions League, asimismo, cuenta con 1 tanto desde su llegada a los Blanquinegros.