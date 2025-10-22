Leicy Santos habló del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones: “tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos”

A tan solo días de que se dispute la Liga de Naciones, una referente de la selección Colombia aseguró que el equipo nacional ya está cerca ganar títulos.

La jugadora Leicy Santos habló desde la concentración en Medellín y aseguró que el objetivo es ganarse uno de los dos cupos directos para el Mundial de 2027.

La ‘10’ de la ‘Tricolor’ explicó que les motiva enfrentar el primer partido del torneo en casa, en donde se sienten acompañadas.

Y enfatizó que, en la pasada Copa América, en donde quedaron subcampeonas, ya demostraron de lo que está hecha la selección.

“En la Copa América demostramos que tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos, y seguro eso se nos dará, por eso arrancar en casa con un triunfo es la prioridad”, puntualizó.

Sobre el primer partido, que es ante Perú, la mediocampista señaló que será un partido complejo y que deben de trabajar en potenciar sus fortalezas.

Además, la jugadora cafetera puntualizó que “nosotras ya sabemos a lo que jugamos”.

La jugadora, de 29 años, también habló de las grandes ausencias que tendrá el equipo para esta importante cita.

Santos se refirió a las bajas de Mayra Ramírez y Catalina Usme explicando que son ausencias importantes, pero que considera que la ‘Tricolor’ se puede adaptar a “cualquier sistema”.

La ‘Tricolor’ jugará ante Perú este viernes en su nueva sede en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Esto luego de que hace unas semanas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informará el cambio de sede del conjunto nacional porque Cali, casa de la selección, acogerá los conciertos de la barranquillera Shakira y su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La Liga de Naciones de Sudamérica se disputará a una rueda todos contra todos entre las nueve selecciones, sin la participación de Brasil, ya clasificado al Mundial en su calidad de anfitrión.

Este torneo dará dos cupos directos para el Mundial Brasil de 2027 y otros dos para el repechaje.

Habrá cuatro partidos por fecha y una selección quedará libre en esta primera edición de una eliminatoria sudamericana para un Mundial. Cada selección jugará cuatro partidos de local y otros tantos de visitante.