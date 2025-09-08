Antes de un partido crucial para La Vinotinto, aficionados colombianos recuerdan "con quién estaba Venezuela" en la final de la Copa América contra Argentina

A vísperas del que será un partido definitivo para la selección de Venezuela en el que enfrentará a Colombia con el objetivo de conservar su repechaje mundialista, varios aficionados de La Tricolor recordaron la posición de los fanáticos venezolanos durante la final de la última edición de la Copa América.

El conocido 'Clásico de la Frontera' tendrá lugar este martes en Maturín y La Vinotinto deberá ganar o esperar que Bolivia no gane para conservar la séptima casilla que le otorga cupo a una repesca intercontinental en la que contaría con la posibilidad de clasificarse para su primera Copa Mundial de la FIFA en la historia.

En ese sentido, y aunque algunos aficionados especularon sobre un supuesto "pacto" entre ambos combinados para que Venezuela pueda conservar su lugar —teoría que fue desmentida con declaraciones de jugadores colombianos sobre su determinación de buscar la victoria—, los seguidores de La Tricolor revivieron la postura de los venezolanos en el icónico partido por la Copa América.

Y es que en un post del streamer venezolano conocido como 'Peseteiro' con casi 100 mil seguidores en X, los 'cafeteros' interactuaron sobre el nuevo compromiso con los 'chamos' cuando el creador de contenido digital resaltó lo relevante que será esa cita del martes.

"Todavía no entendemos lo que está en juego. Es el partido más importante en la historia del fútbol venezolano. Muchas generaciones pasaron y se quedaron con las ganas de llegar a un partido así. Días como este son los que cambian la historia futbolística de un país", publicó el streamer.

Decenas de colombianos contestaron su mensaje recordándole una publicación que él mismo realizó un día antes de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, que terminó ganando La Albiceleste, donde dejaba clara la preferencia de "toda Venezuela".

"¿Quién prefieren que gane este partido? Mañana toda Venezuela con Argentina ¿no?", escribió en aquel momento el venezolano.

En aquel posteo, que a la fecha permanece vigente en el perfil de 'Peseteiro', sus seguidores mostraron apoyo a su planteamiento, situación que no pasó desapercibida luego de ser revivida más de un año después.

"El año pasado apoyaron a Argentina, está vez los vamos a dejar sin mundial", "te la vamos a cobrar", "lo que voy a disfrutar que se queden afuera del mundial", "los vamos a golear", fueron algunas de las reacciones de los fanáticos colombianos que evocaron aquel momento.

Ambas selecciones, entretanto, han construido una sana rivalidad futbolística no solo por su posición geográfica, sino por los enfrentamientos que han tenido a lo largo de la historia, donde los colombianos dominan el historial.

Con 49 partidos oficiales disputados entre ambas selecciones, Colombia registra un total de 24 victorias mientras que Venezuela ha ganado apenas en siete ocasiones y han empatado en 18 oportunidades.

El último partido de Colombia y Venezuela se jugó a comienzos de septiembre de 2023 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la primera fecha de la clasificación regional. La victoria, en ese momento, se la llevaron por la mínima diferencia los dirigidos por Néstor Lorenzo.