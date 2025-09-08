NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela vs. Colombia: hora y dónde ver el partido definitivo de las Eliminatorias Sudamericanas

septiembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
La Vinotinto buscará asegurar su repechaje mundialista frente a La Tricolor, a la espera del enfrentamiento entre Bolivia y Brasil.

Con seis selecciones sudamericanas incluyendo a Colombia entre las ya clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Venezuela y Bolivia son las únicas en la carrera por el repechaje intercontinental.

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputa este martes, La Vinotinto recibe a Colombia mientras que La Verde juega en casa contra Brasil.

La tensión de la jornada número 18 se vivirá principalmente en Maturín, donde los venezolanos, séptimos con 18 puntos, reciben a sus vecinos colombianos.

Para asegurarse un cupo en la repesca, los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista necesitan vencer a La Tricolor, pero en caso de empatar o perder deberán esperar que Bolivia no le gane a Brasil.

El partido entre Venezuela y Colombia podrá verse este martes por el Canal RCN a las 6:30 p.m. locales de Colombia, aunque la transmisión empezará desde las 4:30 p.m.

Asimismo, en la aplicación de Canal RCN, disponible de manera gratuita para iOS y Android, los usuarios colombianos podrán ver también el encuentro en sus dispositivos móviles, computadores o televisores inteligentes.

En Venezuela, cabe resaltar, el encuentro será transmitido por Venevisión a las 5:30 p.m. locales. El duelo espera tener una alta audiencia luego de que las entradas se agotaran en el estadio Monumental de Maturín.

En simultáneo y en los temibles 4.150 metros de El Alto los bolivianos, octavos con 17 puntos, se medirán ante al combinado nacional dirigido por Carlo Ancelotti. Ese choque podrá verse en vivo también por la aplicación de RCN y por TyC Sports Play.

Bolivia busca su primera participación en un Mundial desde la Copa de Estados Unidos de 1994, para lo cual necesita vencer a la Seleção y esperar que Venezuela no derrote a Colombia. Solo así podrán llegar a los playoffs.

"Confíen en este grupo", dijo Batista, seleccionador de Venezuela, tras la dolorosa derrota por 3-0 ante Argentina el jueves.

Batista había advertido, refiriéndose al último partido oficial de Messi ante su afición, que iba "a arruinar" la despedida. Sin embargo, su sentencia se disipó después en Buenos Aires.

Uruguay (tercero con 27 puntos), Colombia (quinto, 25) y Paraguay (sexto, 25) aseguraron su clasificación para el Mundial de Norteamérica el pasado jueves, uniéndose al campeón mundial Argentina, líder con 38, Brasil (28) y Ecuador (26), que ya habían asegurado sus plazas en las jornadas anteriores.

Sin la presión de la lucha por la clasificación, otro foco de interés en esta última jornada será Guayaquil, donde Argentina visitará a Ecuador.

Messi no jugará tras su emotiva despedida contra Venezuela, según anunció el seleccionador Lionel Scaloni, quien aprovechará esta última jornada para probar a jugadores jóvenes y variaciones tácticas, convencido de que Argentina debe acostumbrarse a saltar al campo con más frecuencia sin su emblemático capitán, en aras de defender el título en 2026.

Al comienzo de una nueva era, Argentina sigue de cerca a Franco Mastantuono, la joya de 18 años del Real Madrid, y a Thiago Almada (Atlético de Madrid), de 24 años, campeón en Catar 2022, destinados a brillar en el futuro cuando se apague la llama de Messi.

