NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

septiembre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
El entrenador destacó el proceso de sus dirigidos, hizo un análisis de su rival y de paso se refirió a los detractores.

La selección Colombia, ya clasificada al Mundial de 2026, se enfrentará este martes 9 de septiembre ante su similar de Venezuela, un partido que tendrá contrastes diferentes.

Por un lado, los comandados por Néstor Lorenzo buscarán consolidar su estilo de juego, mientras que los de Fernando Batista se jugarán su última chance para quedarse con el repechaje y poder soñar con su primera Copa del Mundo.

Frente al encuentro ante la Vinotinto, el técnico de la Tricolor tiene claro que se disputará con el mismo compromiso y seriedad que se enfrentó en la fecha anterior a Bolivia, siendo consciente del potencial futbolístico del rival, que históricamente ha sido un contrincante difícil de vencer en condición de visitante.

En la rueda de prensa previa al juego ante Venezuela, Néstor Lorenzo dejó ver que ya piensa en lo que será la cita mundialista; destacó las cualidades del rival, el proceso de sus dirigidos más allá de los resultados, las críticas y comentarios que han surgido alrededor del proceso.

“La euforia fue un poco la satisfacción que teníamos contenida en partidos anteriores (…) Teníamos la certeza de que íbamos a lograrlo”, señaló el director técnico, haciendo referencia a lo que fue la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

o

Pero es consciente de que hay que vivir el presente y concentrarse en lo que es el cierre de las Eliminatorias. “Ahora no hay tiempo para relajarse, ya se festejó y hay una gran responsabilidad de prepararnos para el Mundial (…) Vamos a tomar con toda la seriedad este partido”, añadió.

En cuanto a la posición en la que Colombia se clasificó a la cita mundialista, manifestó que eso es algo que lo tiene sin cuidado, teniendo en cuenta que el combinado nacional logró triunfos ante rivales inesperados y consiguió el gran objetivo. Esto en respuesta a los altos y bajos que se vivieron durante el proceso.

En cuanto a la Vinotinto, el argentino al mando de la Tricolor resaltó que es un equipo difícil de vencer, teniendo en cuenta un historial como el del año 2014 en el que ellos, en condición de local, se quedaron con el triunfo.

“Ningún partido es fácil, el que diga que es fácil nunca ha estado en situaciones así (…) Venezuela es un equipo muy competitivo, es un equipo que siempre nos ha costado”, manifestó el entrenador, quien tiene claro que es un equipo que se hace fuerte en casa y más aún en una instancia como está en la que buscan clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Fue enfático con la prensa y les hizo un llamado de atención para que “Regulemos el exitismo, porque no nos hace bien; cuando uno se genera falsas expectativas, luego se frustra y eso de alguna u otra manera influye dentro del plantel, pues los jugadores consumen todo lo que ustedes dicen”, expresó Lorenzo.

¿A qué hora juega Venezuela ante Colombia?

El encuentro entre la Vinotinto y la Tricolor se llevará a cabo en el estadio Monumental de Maturín, a partir de las 6:30 p.m. Un encuentro que usted podrá disfrutar por la app y la señal abierta del Canal RCN.

De vencer Venezuela, no tendrá que depender del resultado en simultáneo del juego de Bolivia ante Brasil. De empatar ante Colombia, los dirigidos por Batista deberán esperar a que la Verde no venza a la Canarinha para poderse quedar con el cupo a repechaje.

o

Por su parte, de ganar la Tricolor, el resultado le permitirá sumar puntos en el escalafón FIFA y así poder soñar con ser posible cabeza de serie del Mundial 2026.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

