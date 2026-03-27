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Mundial 2026

Argentina se queda sin una de sus estrellas para el Mundial: sufrió grave lesión en un entrenamiento y se perderá la cita orbital

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Argentina (EFE)
Selección Argentina (EFE)
Argentina dijo en una publicación en redes sociales que se sometería a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

El delantero argentino Joaquín Panichelli sufrió una lesión en la rodilla durante un entrenamiento el jueves, según informó la selección nacional a menos de tres meses del Mundial.

Aunque la Federación Argentina de Fútbol no se ha pronunciado, medios locales señalan que se ha roto el ligamento cruzado anterior.

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El jugador de 23 años solo ha disputado un partido con la selección campeona del mundo, pero se esperaba que jugara en el amistoso del viernes contra Mauricio.

Panichelli es el máximo goleador de la Ligue 1 francesa esta temporada con 16 goles para el Estrasburgo.

Argentina dijo en una publicación en redes sociales que se sometería a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

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Sin embargo, se corrió el rumor que se había roto el ligamento cruzado anterior y que se perdería el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que comienza el 11 de junio.

Argentina comenzará la defensa de su título el 16 de junio contra Argelia, antes de enfrentarse también a Austria y Jordania en el Grupo J del torneo ampliado de 48 equipos.

La 'Albiceleste' mantiene prácticamente la misma plantilla que ganó el título en Catar hace cuatro años, aunque algunos jugadores más jóvenes se han incorporado recientemente al equipo.

La joven promesa del Como, Nicolas Paz, el defensa del Bournemouth, Marcos Senesi, y Valentin Barco, del Estrasburgo, se encuentran entre las nuevas caras que esperan participar en la Copa del Mundo.

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