Jueves, 02 de octubre de 2025
Europa League

Arquero del Lille atajó tres penales consecutivos luego de varias revisiones del VAR en partido de Europa League: "Nunca vi nada igual"

octubre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Roma ante el Lille en Europa League - Foto: EFE
La Europa League fue escenario de un suceso pocas veces visto en el fútbol.

La segunda jornada de la Europa League que se disputó este jueves dejó para el recuerdo un momento único en el que un portero se vistió de héroe atajando tres penaltis consecutivos.

El portero del Lille de Francia, el turco Berke Ozer, atajó tres penales en la victoria de su equipo este jueves en casa de la Roma de Italia.

El equipo galo se adelantó gracias a un gol tempranero del volante islandés Hakon Haraldsson en la capital italiana, pero la Roma tuvo la oportunidad de empatar al final del partido por medio de un penalti tras una mano del seleccionado argelino Aissa Mandi.

El atacante ucraniano Artem Dovbyk vio cómo su lanzamiento era detenido por el internacional turco, pero el árbitro ordenó que se repitiera por invasión del área después de que el defensa Romain Perraud despejara el balón al córner.

Ozer volvió a detener el lanzamiento de Dovbyk, pero se consideró que se había adelantado de su línea demasiado pronto y la Roma tuvo otra oportunidad desde el punto blanco.

Dovbyk se hizo a un lado para dejar que el argentino Matías Soulé realizara el tercer intento, pero el guardameta también lo detuvo y el Lille consiguió su segunda victoria consecutiva en la competición.

"Nadie puede esperar parar tres penaltis en una sola noche. Para mí fue como estar en un sueño", declaró Ozer, de 25 años, que fichó por el Lille en agosto tras la marcha de Lucas Chevalier al Paris Saint-Germain.

"Sabía que iba a detener el primer lanzamiento, pero los otros dos fueron realmente extraños. No sé qué decir", añadió. "Antes del partido le prometí a mi prometida que no encajaría ningún gol. No esperaba que acabara así", indicó.

"Si hubiera habido un cuarto, también lo habría parado", bromeó Ozer.

El entrenador del Lille, Bruno Genesio, elogió la heroicidad de su portero y dijo que "nunca había visto nada igual".

