Exjugador del Arsenal falleció a los 21 años tras sufrir “una lesión cerebral grave” durante un partido

El futbolista Billy Vigar, delantero del Chichester City y exjugador de la academia del Arsenal, falleció tras sufrir una “una lesión cerebral grave” durante un partido el pasado fin de semana.

La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada por su actual equipo mediante un comunicado en las redes sociales en el que se precisó que, luego de la lesión ocurrida el sábado, fue sometido a coma inducido.

VEA TAMBIÉN "No tenemos otro futbolista como él": Ronaldo Nazário aboga por la participación Neymar en el Mundial de 2026 o

Sin embargo, el martes requirió “una operación” que “le ayudó”, pero la lesión fue “demasiado para él y falleció el jueves 25 por la mañana”.

“Con gran tristeza el Chichester City Football Club tiene que confirmar el fallecimiento de Billy Vigar”, comentó.

Y agregó: “Las respuestas a la actualización original demuestran cuánto se apreciaba y se quería a Billy en el deporte. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que amaba”.

El Arsenal también emitió una comunicación luego de confirmarse la muerte del jugador, a quien describió como “un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual”.

“Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente el trágico fallecimiento del delantero del Chichester City y exjugador de la academia del Arsenal, Billy Vigar”, comenzó.

En el texto, el equipo reseñó cómo fue la llegada y paso de Vigar por la familia de artilleros y puntualizó que se unió a su academia a los 14 años luego ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC.

VEA TAMBIÉN Liverpool anunció histórica decisión a nivel del club para honrar la memoria de Diogo Jota: la esposa y la familia del jugador la aprobaron o

Durante su temporada de debut, el jugador anotó 17 goles y, en 2020, sus buenas actuaciones le valieron una beca y se unió de tiempo completo para la temporada 2020/21.

“Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22”, reseñó en equipo inglés en su sitio web.

Durante su corta carrera también disfrutó de períodos de préstamo en Derby County y Eastbourne Borough. Después del final de la temporada 2023/24 regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester el mes pasado.

“Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol y un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual”, concluyó.