Martes, 14 de octubre de 2025
Mundial 2026

Así anunció la FIFA el regreso de una selección al Mundial luego de 16 años de ausencia

octubre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
Con el regreso de un equipo, que además fue anfitrión en una edición pasada, quedan 25 plazas para el certamen a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Una selección se clasificó este martes a la Copa Mundial de la FIFA luego de 16 años sin hacer parte de la célebre competencia.

El equipo goleó 3 a 0 a su rival en las Eliminatorias mundialistas y consiguió el cupo número 23 al certamen cuya próxima edición se realizará por primera vez con 48 equipos.

Al torneo, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, se han clasificado tres combinados por primera vez en su historia y ha abierto puertas para que regresen varios que no competían desde hace varios años.

La clasificación de cada seleccionado ha sido oficializada por la FIFA y celebrada en sus redes sociales con diferentes mensajes, por lo que el cupo logrado por un nuevo equipo nacional no pasó desapercibido por el ente rector del fútbol.

La selección en cuestión es Sudáfrica, que se clasificó este martes para el siguiente Mundial tras vencer 3-0 a Ruanda en Nelspruit, ciudad el país sudafricano.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los sudafricanos superaron en la última jornada de las Eliminatorias Africanas a los ruandeses, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.

"¡Sudáfrica se ha clasificado para FIFA World Cup 26! ¡Sudáfrica regresa a la #CopaMundialFIFA tras 16 años!", celebraron las cuentas oficiales del torneo más importante del balompié-

En la publicación, realizada en primer lugar por la cuenta oficial en inglés del torneo y replicada posteriormente por el perfil oficial en español de la misma FIFA, se agregó un diseño en el que se ve una especie álbum con fotos del equipo sudafricano.

Un detalle no menor, es que en dichas fotos se alcanza a apreciar el logo del Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que ese país africano fue anfitrión, y se ven alrededor otras imágenes de los jugadores de las ediciones pasadas.

Líderes sólidos de su grupo durante toda la fase clasificatoria, los jugadores dirigidos por el belga Hugo Broos llegaron a arriesgar su clasificación tras perder el 29 de septiembre administrativamente un partido frente a Lesoto disputado en marzo pasado por haber alineado a un jugador suspendido.

Al reemplazar su victoria conseguida en campo de 2 a 0 por una derrota administrativa de 3 goles a 0, que otorgan ese tipo de decisiones, Sudáfrica retrocedió al segundo lugar del grupo, superados por Benín en la diferencia de goles.

'Los Guepardos' de Benín entonces tuvieron una oportunidad única de clasificarse para su primer Mundial. Pero en la última jornada de las eliminatorias, Benín no pudo resistir el resurgimiento, demasiado tardío, de Nigeria y su estrella atacante Victor Osimhen, autor de un triplete en un 4 a 0 definitivo.

Los Super Eagles, apodo de Nigeria, un clásico del fútbol africano, que comenzaron estas eliminatorias con tres empates y una derrota, nunca lograron recuperar el terreno perdido frente a Sudáfrica.

Con 17 puntos, terminaron en segundo lugar del grupo, por delante de Benín (15 puntos) y detrás de Sudáfrica (18 puntos).

Sin embargo, no figuran entre los cuatro mejores segundos de grupo que aún pueden clasificarse para el repechaje mundialista que ofrece dos plazas adicionales para el Mundial 2026.

Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado después de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia el lunes.

