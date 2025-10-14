NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
Cabo Verde

Así fue el carnaval que se desató en las calles de Cabo Verde tras su primera clasificación al Mundial

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Celebraciones en Cabo Verde tras clasificación al Mundial - AFP
Celebraciones en Cabo Verde tras clasificación al Mundial - AFP
Cabo Verde se une a un grupo de cinco equipos africanos que ya tiene asegurado su cupo para la cita orbital.

Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano situado frente a las costas de Senegal, se clasificó por primera vez para la Copa Mundial de fútbol y marcó un día histórico. El país venció a su rival Suazilandia 3-0, este lunes en Praia, y desató celebraciones dignas de un carnaval.

Los caboverdianos terminaron en el primer lugar del grupo D tras las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito, Camerún, que quedó en segundo lugar.

o

Así las cosas, Cabo Verde se une a un grupo de cinco equipos africanos que ya tiene asegurado su cupo para la cita orbital: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Con un estimado aproximado de 525.000 habitantes, el país se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

"Es el momento de celebrar", declaró el arquero del equipo, Josimar Días, quien además confesó haber "soñado con este momento desde que era un niño".

La celebración por la clasificación a la cita mundialista se vivió en las calles de la capital del país, Praia, en donde se vivió todo un carnaval. Y es que imágenes difundidas en las redes sociales mostraron personas con banderas celebrando y carros haciendo sonar sus bocinas.

El Gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado, provocando también que los aficionados salieran a las calles a bailar al ritmo de reggae y de la música local.

Así fue la clasificación de Cabo Verde al Mundial

Cabo Verde se enfrentó a Suazilandia, un adversario que no cuenta con ningún jugador profesional en sus filas, durante un partido en el que rápidamente tomó el control en un campo sintético de Praia.

o

Dailon Livramento abrió el marcador cuando el reloj marcaba los 48 minutos, seguido poco después por Willy Semedo quien sobre el minuto 54' se lanzó a las gradas para celebrar un nuevo gol con la afición.

Posteriormente, el veterano Ianique Tavares, apodado Stopira, añadió un tercer gol al final del partido para dar aún más peso a la victoria de su equipo exactamente en el 90'+1.

Temas relacionados:

Cabo Verde

Clasificados del Mundial

Deportes

Fútbol

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico”: José Daniel Ferrer sobre el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del PSG | Foto: EFE
París Saint-Germain

Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Sorteo de la Champions League - Foto: AFP
Champions League

El Bayern de Luis Díaz ante Chelsea y Juventus contra Dortmund: estos son los partidos más atractivos de la primera jornada de la Champions League

Balón de Oro 2024/ Camiseta de la selección Colombia - Fotos AFP
Balón de Oro

Los cinco jugadores colombianos que han estado más cerca de ganar un Balón de Oro: el que estuvo más cerca quedó quinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Músico y y productor cubano-estadounidense, Emilio Estefan | Foto: AFP
Migrantes cubanos

Emilio Estefan resalta la importancia de La Torre de la Libertad en Miami para los exiliados cubanos del régimen de Fidel Castro

Lucha antidrogas Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Daniel Noboa | Foto: EFE
Daniel Noboa

“Es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado de Daniel Noboa”: secretaria de seguridad de Quito

Lewis Mendoza, activista detenido por el régimen de Maduro
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

Manifestación venezolana en Nueva York - Foto AFP
Informe ONU

ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda