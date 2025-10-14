Así fue el carnaval que se desató en las calles de Cabo Verde tras su primera clasificación al Mundial

Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano situado frente a las costas de Senegal, se clasificó por primera vez para la Copa Mundial de fútbol y marcó un día histórico. El país venció a su rival Suazilandia 3-0, este lunes en Praia, y desató celebraciones dignas de un carnaval.

Los caboverdianos terminaron en el primer lugar del grupo D tras las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Así las cosas, Cabo Verde se une a un grupo de cinco equipos africanos que ya tiene asegurado su cupo para la cita orbital: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Con un estimado aproximado de 525.000 habitantes, el país se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

"Es el momento de celebrar", declaró el arquero del equipo, Josimar Días, quien además confesó haber "soñado con este momento desde que era un niño".

La celebración por la clasificación a la cita mundialista se vivió en las calles de la capital del país, Praia, en donde se vivió todo un carnaval. Y es que imágenes difundidas en las redes sociales mostraron personas con banderas celebrando y carros haciendo sonar sus bocinas.

El Gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado, provocando también que los aficionados salieran a las calles a bailar al ritmo de reggae y de la música local.

Así fue la clasificación de Cabo Verde al Mundial

Cabo Verde se enfrentó a Suazilandia, un adversario que no cuenta con ningún jugador profesional en sus filas, durante un partido en el que rápidamente tomó el control en un campo sintético de Praia.

Dailon Livramento abrió el marcador cuando el reloj marcaba los 48 minutos, seguido poco después por Willy Semedo quien sobre el minuto 54' se lanzó a las gradas para celebrar un nuevo gol con la afición.

Posteriormente, el veterano Ianique Tavares, apodado Stopira, añadió un tercer gol al final del partido para dar aún más peso a la victoria de su equipo exactamente en el 90'+1.