Así fue el cabezazo por el que Dani Carvajal fue expulsado en su regresó a la Champions League en el triunfo del Real Madrid

Este martes el Real Madrid se enfrentó ante el Marsella en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Aunque jugaron en casa, los merengues no la tuvieron fácil y ganaron con dos goles que llegaron desde el punto penal.

Sin embargo, una de las situaciones que más marcó el partido fue la expulsión del veterano defensa Dani Carvajal.

El experimentado lateral ingresó en el minuto cinco del partido para reemplazar al exLiverpool Trent Alexander Arnold que se lesionó y pidió el cambio.

Todo iba bien en el partido, hasta el minuto 71 cuando Carvajal vio la roja tras darle un cabezazo a su rival, Gero Rulli.

En un video que circula por redes se ve cuando el español protagoniza lo que sería uno de los regresos más feos a una Champions tras pasar toda una temporada fuera por lesión.

En el clip que se ha hecho viral, Carvajal encara a Rulli y en medio del careo le propia un cabezazo, el cual fue revisado por el VAR y tras confirmarse la agresión el juez del encuentro lo expulsó.

La expulsión se dio cuando el partido iba en un tenso empate 1-1, el cual se definió después a favor del conjunto blanco desde el punto penal.

Su acción podría darle más de un partido de sanción según lo estipulado en el Reglamento Disciplinario de la UEFA.

En el reglamento del ente regulador del fútbol en Europa se específica que: “la suspensión será de tres partidos de competición o por un período determinado en caso de agresión a otro jugador o a cualquier otra persona presente en el partido”.

La expulsión de Carvajal y la lesión de Alexander Arnold supone un grave problema para Xavi Alonso, quien ahora tendrá que buscar un reemplazo en la posición de lateral derecho del conjunto merengue.