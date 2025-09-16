NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Champions League

Así fue el cabezazo por el que Dani Carvajal fue expulsado en su regresó a la Champions League en el triunfo del Real Madrid

septiembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Dani Carvajal siendo expulsado | Foto: EFE
Dani Carvajal siendo expulsado | Foto: EFE
La expulsión de Carvajal y la lesión de Alexander Arnold supone un grave problema para Xavi Alonso.

Este martes el Real Madrid se enfrentó ante el Marsella en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Aunque jugaron en casa, los merengues no la tuvieron fácil y ganaron con dos goles que llegaron desde el punto penal.

Sin embargo, una de las situaciones que más marcó el partido fue la expulsión del veterano defensa Dani Carvajal.

El experimentado lateral ingresó en el minuto cinco del partido para reemplazar al exLiverpool Trent Alexander Arnold que se lesionó y pidió el cambio.

Todo iba bien en el partido, hasta el minuto 71 cuando Carvajal vio la roja tras darle un cabezazo a su rival, Gero Rulli.

o

En un video que circula por redes se ve cuando el español protagoniza lo que sería uno de los regresos más feos a una Champions tras pasar toda una temporada fuera por lesión.

En el clip que se ha hecho viral, Carvajal encara a Rulli y en medio del careo le propia un cabezazo, el cual fue revisado por el VAR y tras confirmarse la agresión el juez del encuentro lo expulsó.

La expulsión se dio cuando el partido iba en un tenso empate 1-1, el cual se definió después a favor del conjunto blanco desde el punto penal.

Su acción podría darle más de un partido de sanción según lo estipulado en el Reglamento Disciplinario de la UEFA.

En el reglamento del ente regulador del fútbol en Europa se específica que: “la suspensión será de tres partidos de competición o por un período determinado en caso de agresión a otro jugador o a cualquier otra persona presente en el partido”.

La expulsión de Carvajal y la lesión de Alexander Arnold supone un grave problema para Xavi Alonso, quien ahora tendrá que buscar un reemplazo en la posición de lateral derecho del conjunto merengue.

Temas relacionados:

Champions League

Real Madrid

Expulsión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Gustavo Petro

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

La noche del 19 de agosto habrá conjunción de dos planetas con la Luna creciente - Fotos NASA
Nasa

La danza de Júpiter y Venus con la Luna creciente será el gran espectáculo astronómico de esta noche

Accidente entre un tren y un bus en México. (AFP)
Accidente de tren

Estas son las duras imágenes que deja accidente en el que un tren de carga embistió a bus de dos pisos en México

Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda