NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
UEFA Champions League

Sorpresas, autogoles y expulsiones en el arranque de la UEFA Champions League

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Inicio de la Champions League 2025-26
Inicio de la Champions League 2025-26
Este martes empezó la carrera por 'La Orejona' y grandes de Europa como el Real Madrid, la Juventus, el Borussia Dortmund, Arsenal y Tottenham debutaron en el certamen.

El inicio de la UEFA Champions League dejó sorpresas, autogoles y expulsiones para los equipos que abrieron la septuagésimo primera edición del certamen futbolero más importante de Europa.

Grandes de Europa como el Real Madrid, la Juventus, el Borussia Dortmund, Arsenal y Tottenham debutaron en la competencia mientras que otros con menos trayectoria internacional fueron también parte de la jornada del debut, tales como el Athletic Club, Olympique de Marsella, Villarreal, PSV, Royale Union Saint-Gilloise, Benfica y el Qarabağ.

o

La jornada la abrieron en primer lugar dos partidos: el del neerlandés PSV frente al belga Royale Union y el Athletic Club contra el Arsenal.

Mientras que los de Bélgica sorprendieron como visitantes al PSV tras imponerse 3 a 1, los 'Gunners' mostraron su jerarquía contra un Athletic de Bilbao que, aunque cayó 2 a 0 en casa, no dejó del todo una mala impresión.

Luego de esos compromisos se jugarían los dos más atractivos de la jornada.

Decidido a añadir por fin la 'Orejona' a su enorme sala de trofeos, Kylian Mbappé arrancó con un doblete, aunque de penal, en la remontada del Real Madrid ante el Marsella (2-1).

o

Fue un estreno difícil para el gigante blanco, por detrás en el marcador desde el minuto 22 con el gol del cuadro francés cortesía de Timothy Weah, el hijo de la leyenda liberiana George.

Fue un duelo en el que el Real Madrid acabó con diez jugadores tras la expulsión a Dani Carvajal sobre el 72' en un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli. Carvajal había entrado desde el minuto cuatro para suplir al inglés Trent Alexander-Arnold, con molestias musculares.

El segundo de los dos choques más llamativos en el arranque de Champions fue el de Juventus y Borussia Dortmund, que empataron a cuatro goles pues, luego de un 2-4 en contra, el equipo italiano logró un valioso empate con dos tantos en el tiempo de reposición.

Otra sorpresa de la primera jornada fue la del Qarabağ, equipo de Azerbaiyán, que, después de ir perdiendo 2-0 contra el Benfica, terminó llevándose los tres puntos de Lisboa con un Camilo Durán que destacó por su actuación.

o

Cerraban la primera y esperada jornada el Tottenham y el Villareal, en el que los ingleses se impusieron desde el minuto 4 gracias a un error del arquero del equipo español que terminó en gol en propia puerta.

Estos fueron los resultados de los primeros seis partidos de la Champions que tuvo su inicio este martes:

PSV Eindhoven - Royale Union (BEL) 1 - 3

Athletic Bilbao (ESP) - Arsenal (ENG) 0 - 2

Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA) 2 - 1

Juventus de Turín (ITA) - Dortmund (GER) 4 - 4

Benfica (POR) - Qarabağ (AZE) 2 – 3

Tottenham (ENG) - Villareal (ESP) 1 - 0

Temas relacionados:

UEFA Champions League

Real Madrid

Juventus

Champions League

Borussia Dortmund

Champions hoy

Arsenal

Tottenham

Champions

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

James Rodríguez superó registro de Lionel Messi en las eliminatorias - Foto: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez superó registro de Lionel Messi en las eliminatorias al Mundial de 2026

Zinedine Zidane | Foto: EFE
Zinédine Zidane

¿Dirigirá a otro colombiano? Este es el club al que el francés Zinedine Zidane podría llegar

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Escultura de la civilización Caral hallada en Perú - AFP
Hallazgo

Escultura en forma de sapo perteneciente a la civilización más antigua de América fue hallada en Perú: tiene 3.800 años

María Corina Machado y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

Mural de Caracas - Foto: Maryorin Méndez - NTN24
Inflación en Venezuela

De mayor a menor: este es el ranking de las ciudades más caras de Venezuela

Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Dólar en Venezuela

El dólar se dispara y el bolívar se devalúa mientras Maduro "resiste la amenaza imperial"

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

Cirugía - Foto de referencia: Canva
Niños venezolanos

Autoridades sanitarias de Chile investigan extrañas muertes de niños venezolanos que recibieron anestesia general por cirugías sin complicaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda