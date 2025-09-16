Sorpresas, autogoles y expulsiones en el arranque de la UEFA Champions League

El inicio de la UEFA Champions League dejó sorpresas, autogoles y expulsiones para los equipos que abrieron la septuagésimo primera edición del certamen futbolero más importante de Europa.

Grandes de Europa como el Real Madrid, la Juventus, el Borussia Dortmund, Arsenal y Tottenham debutaron en la competencia mientras que otros con menos trayectoria internacional fueron también parte de la jornada del debut, tales como el Athletic Club, Olympique de Marsella, Villarreal, PSV, Royale Union Saint-Gilloise, Benfica y el Qarabağ.

La jornada la abrieron en primer lugar dos partidos: el del neerlandés PSV frente al belga Royale Union y el Athletic Club contra el Arsenal.

Mientras que los de Bélgica sorprendieron como visitantes al PSV tras imponerse 3 a 1, los 'Gunners' mostraron su jerarquía contra un Athletic de Bilbao que, aunque cayó 2 a 0 en casa, no dejó del todo una mala impresión.

Luego de esos compromisos se jugarían los dos más atractivos de la jornada.

Decidido a añadir por fin la 'Orejona' a su enorme sala de trofeos, Kylian Mbappé arrancó con un doblete, aunque de penal, en la remontada del Real Madrid ante el Marsella (2-1).

Fue un estreno difícil para el gigante blanco, por detrás en el marcador desde el minuto 22 con el gol del cuadro francés cortesía de Timothy Weah, el hijo de la leyenda liberiana George.

Fue un duelo en el que el Real Madrid acabó con diez jugadores tras la expulsión a Dani Carvajal sobre el 72' en un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli. Carvajal había entrado desde el minuto cuatro para suplir al inglés Trent Alexander-Arnold, con molestias musculares.

El segundo de los dos choques más llamativos en el arranque de Champions fue el de Juventus y Borussia Dortmund, que empataron a cuatro goles pues, luego de un 2-4 en contra, el equipo italiano logró un valioso empate con dos tantos en el tiempo de reposición.

Otra sorpresa de la primera jornada fue la del Qarabağ, equipo de Azerbaiyán, que, después de ir perdiendo 2-0 contra el Benfica, terminó llevándose los tres puntos de Lisboa con un Camilo Durán que destacó por su actuación.

Cerraban la primera y esperada jornada el Tottenham y el Villareal, en el que los ingleses se impusieron desde el minuto 4 gracias a un error del arquero del equipo español que terminó en gol en propia puerta.

Estos fueron los resultados de los primeros seis partidos de la Champions que tuvo su inicio este martes:

PSV Eindhoven - Royale Union (BEL) 1 - 3

Athletic Bilbao (ESP) - Arsenal (ENG) 0 - 2

Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA) 2 - 1

Juventus de Turín (ITA) - Dortmund (GER) 4 - 4

Benfica (POR) - Qarabağ (AZE) 2 – 3

Tottenham (ENG) - Villareal (ESP) 1 - 0