NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix

septiembre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo/ Matrix - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo/ Matrix - Fotos EFE
El futbolista se acerca a la escandalosa cifra de las mil anotaciones mientras aumenta la ilusión de sus seguidores por una nueva y acrobática jugada.

El futbolista Cristiano Ronaldo está practicando un acrobático remate con el que varios aficionados se atrevieron a asegurar que logrará uno de sus próximos goles, cuando está cada vez más cerca de llegar a la cifra de 1000 anotaciones.

La expectativa surgió luego de que la cuenta oficial del Al-Nassr compartiera en X el momento en el que, durante una práctica con el equipo árabe, el jugador portugués saltó alcanzando una altura considerable —como es habitual— para luego hacer un taco aéreo y patear con potencia el balón.

o

"Si lo está practicando es porque lo va a meter pronto y ojalá sea en el Mundial", escribió un usuario dando por hecho que 'El Bicho' haga parte de la próxima Copa del Mundo de la FIFA con Portugal y sea allí donde consiga el gol en cuestión.

A la fecha, Ronaldo ha anotado un total de 946 dianas y es el máximo goleador histórico del fútbol mundial, superando por más de 50 goles al argentino Lionel Messi, que registra 884 tantos.

Varios de los goles del ídolo del Real Madrid, cabe resaltar, son recordados por ciertas jugadas que demandan un gran esfuerzo físico, así como por remates de larga distancia, que ya le significaron un Premio Puskás otorgado por la FIFA al "gol más espectacular del año en el fútbol profesional", conseguido en 2008/09.

o

Es por eso que, luego de una nueva jugada que se cree que el luso estaría perfeccionando durante los entrenamientos y que se asemeja a los movimientos de personajes de películas como 'Matrix', se avivaron las expectativas por un nuevo registro que podría conseguir el célebre jugador.

En el fragmento subido a redes por el Al-Nassr se puede apreciar de fondo también a otra de las figuras del fútbol árabe, el senegalés Sadio Mané, quien dejó el Liverpool para unirse al equipo en el que figura 'El Comandante'.

Mané y otro compañero con el que en la práctica formaron equipo junto a Ronaldo para lo que parece ser un ejercicio de preparación se quedan atentos al movimiento del capitán del equipo, esperando para descubrir en lo que terminará su acción, y, aunque en la publicación no se alcanza a apreciar lo que ocurrió después, los fanáticos se emocionaron con lo visto.

"¿Lo del físico de Ronaldo con 40 años qué es?" se cuestionó un usuario sobre la capacidad del cinco veces ganador del Balón de Oro, pues con la que es considerada por muchos como una edad avanzada para el fútbol, continúa sacando provecho de sus habilidades.

Cuando se sometió a un procedimiento para conocer su edad biológica, cabe recordar, el atacante se sorprendió al darse cuenta de que el resultado marcó 28,9 años y aseguró, mientras bromeaba, que jugará al fútbol durante 10 años más.

Actualmente Al-Nassr ocupa la primera posición de la Saudi Pro-League tras la victoria 2 a 0 como visitante frente al Al Ittihad, equipo en el que juega el francés Karim Benzemá, otro de los fuertes del torneo y al que Ronaldo le marcó su gol número 946.

o

La ilusión de los seguidores de 'CR7' están entonces vivas de cara a una nueva y compleja anotación luego del video que circula en redes sociales, al tiempo que esperan que llegue al milenio de goles con un Mundial en Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Fútbol árabe

Matrix

Premio Puskás

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Futbol español - Foto de referencia: EFE
Fichaje

Promesa del fútbol venezolano jugará en club histórico de España a la espera de un gran reto con La Vinotinto

Béisbol | Foto referencia: AFP
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

Once Caldas visita a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Con Dayro Moreno al ataque y en busca de los tres puntos: así formaría Once Caldas ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Futbol español - Foto de referencia: EFE
Fichaje

Promesa del fútbol venezolano jugará en club histórico de España a la espera de un gran reto con La Vinotinto

Béisbol | Foto referencia: AFP
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión del cargo Eduardo Montealegre como ministro de Justicia - Foto: EFE
Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la suspensión del cargo del ministro de Justicia por “vulneración de paridad de género” en el gabinete

Diosdado Cabello
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello pide pasar de la revolución pacífica a la revolución armada: "Ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer"

Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
España

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Once Caldas visita a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Con Dayro Moreno al ataque y en busca de los tres puntos: así formaría Once Caldas ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda