Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix

El futbolista Cristiano Ronaldo está practicando un acrobático remate con el que varios aficionados se atrevieron a asegurar que logrará uno de sus próximos goles, cuando está cada vez más cerca de llegar a la cifra de 1000 anotaciones.

La expectativa surgió luego de que la cuenta oficial del Al-Nassr compartiera en X el momento en el que, durante una práctica con el equipo árabe, el jugador portugués saltó alcanzando una altura considerable —como es habitual— para luego hacer un taco aéreo y patear con potencia el balón.

VEA TAMBIÉN Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar o

"Si lo está practicando es porque lo va a meter pronto y ojalá sea en el Mundial", escribió un usuario dando por hecho que 'El Bicho' haga parte de la próxima Copa del Mundo de la FIFA con Portugal y sea allí donde consiga el gol en cuestión.

A la fecha, Ronaldo ha anotado un total de 946 dianas y es el máximo goleador histórico del fútbol mundial, superando por más de 50 goles al argentino Lionel Messi, que registra 884 tantos.

Varios de los goles del ídolo del Real Madrid, cabe resaltar, son recordados por ciertas jugadas que demandan un gran esfuerzo físico, así como por remates de larga distancia, que ya le significaron un Premio Puskás otorgado por la FIFA al "gol más espectacular del año en el fútbol profesional", conseguido en 2008/09.

VEA TAMBIÉN El gol de Cristiano Ronaldo al mejor estilo de la serie Supercampeones con el que se convertiría en el primer jugador en ganar dos veces el Premio Puskás o

Es por eso que, luego de una nueva jugada que se cree que el luso estaría perfeccionando durante los entrenamientos y que se asemeja a los movimientos de personajes de películas como 'Matrix', se avivaron las expectativas por un nuevo registro que podría conseguir el célebre jugador.

En el fragmento subido a redes por el Al-Nassr se puede apreciar de fondo también a otra de las figuras del fútbol árabe, el senegalés Sadio Mané, quien dejó el Liverpool para unirse al equipo en el que figura 'El Comandante'.

Mané y otro compañero con el que en la práctica formaron equipo junto a Ronaldo para lo que parece ser un ejercicio de preparación se quedan atentos al movimiento del capitán del equipo, esperando para descubrir en lo que terminará su acción, y, aunque en la publicación no se alcanza a apreciar lo que ocurrió después, los fanáticos se emocionaron con lo visto.

"¿Lo del físico de Ronaldo con 40 años qué es?" se cuestionó un usuario sobre la capacidad del cinco veces ganador del Balón de Oro, pues con la que es considerada por muchos como una edad avanzada para el fútbol, continúa sacando provecho de sus habilidades.

Cuando se sometió a un procedimiento para conocer su edad biológica, cabe recordar, el atacante se sorprendió al darse cuenta de que el resultado marcó 28,9 años y aseguró, mientras bromeaba, que jugará al fútbol durante 10 años más.

Actualmente Al-Nassr ocupa la primera posición de la Saudi Pro-League tras la victoria 2 a 0 como visitante frente al Al Ittihad, equipo en el que juega el francés Karim Benzemá, otro de los fuertes del torneo y al que Ronaldo le marcó su gol número 946.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas o

La ilusión de los seguidores de 'CR7' están entonces vivas de cara a una nueva y compleja anotación luego del video que circula en redes sociales, al tiempo que esperan que llegue al milenio de goles con un Mundial en Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina.