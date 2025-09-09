Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

La selección venezolana llegó cerca del final de la tarde del lunes a Maturín, donde recibirá el martes a la selección Colombia para el que es considerado por muchos como "el partido más importante de su historia", pues está cerca de lograr su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA.

Con un despliegue y cubrimiento especial, los jugadores fueron recibidos por la prensa e hinchada Vinotinto desde el momento en que se bajaron del avión.

El bus del combinado nacional fue también acompañado en el trayecto que hizo desde el aeropuerto hasta el hotel donde el equipo permanece concentrado hasta que falten un par de horas para el duelo.

Con banderas, humo con los colores representativos del país, cánticos y aplausos fue acompañada la caravana en la que se transportaban los jugadores que este martes buscarán defender la posibilidad que les queda de poder hacer parte de la máxima cita del fútbol.

"La Vinotinto llega a Maturín para el partido más importante de su historia", dijo el usuario que cargó a la red social X el clip extraído de la cuenta oficial de La Vinotinto.

Venezuela, cabe resaltar, ocupa actualmente con 18 puntos la séptima plaza, que otorga el derecho a la repesca por un espacio en el certamen que albergarán Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista se quedarán con ese cupo si ganan, pero también si empatan o pierden y Bolivia —octava con una unidad menos— no derrota a Brasil en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, un choque que se jugará en simultáneo.

Los venezolanos, sin embargo, no quieren sorpresas frente a unos cafeteros —quintos con 25 unidades— que aspiran a quedar en el podio de las Eliminatorias Sudamericanas, en cuyo cierre no dejaron una muy buena imagen.

"Tenemos una final con nuestra gente", dijo el Bocha después de caer 3-0 ante Argentina el jueves en Buenos Aires. "Queremos darle una alegría al pueblo venezolano", agregó.

Colombia, por su parte, aterriza en suelo venezolano después de golear 3-0 a Bolivia y asegurar su regreso a una Copa del Mundo, tras ausentarse en Catar 2022.

La caída en Barranquilla dejó en un escenario complicado para La Verde, a la que solamente le sirve un tropiezo Vinotinto y vencer al Brasil de Carlo Ancelotti, pues un eventual empate de puntos en la tabla favorece a Venezuela, que tiene mejor diferencia de gol.

Los bolivianos se aferran al daño que pueda causar la altura climática de El Alto en el físico de los pentacampeones del mundo, que aspiran a quedarse con la segunda posición.

Sin Neymar ni Vinícius Júnior, La Canarinha pretende sepultar el sueño mundialista de Bolivia, que asistió por tercera y última vez a un Mundial en Estados Unidos 1994, tras participar previamente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

"La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importante", avisó Ancelotti.

A diferencia de antes, cuando había duelos directos en el repechaje, las dos últimas invitaciones al Mundial de 2026 se entregarán al término de un minitorneo —que se disputará en marzo posiblemente en México— con la presencia de seis selecciones de todo el mundo.