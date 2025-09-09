NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

septiembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Estadio Monumental de Maturín - Foto EFE
Estadio Monumental de Maturín - Foto EFE
Los de Fernando 'Bocha' Batista buscarán conservar este martes la séptima casilla que les otorga cupo al repechaje mundialista.

La selección venezolana llegó cerca del final de la tarde del lunes a Maturín, donde recibirá el martes a la selección Colombia para el que es considerado por muchos como "el partido más importante de su historia", pues está cerca de lograr su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA.

Con un despliegue y cubrimiento especial, los jugadores fueron recibidos por la prensa e hinchada Vinotinto desde el momento en que se bajaron del avión.

o

El bus del combinado nacional fue también acompañado en el trayecto que hizo desde el aeropuerto hasta el hotel donde el equipo permanece concentrado hasta que falten un par de horas para el duelo.

Con banderas, humo con los colores representativos del país, cánticos y aplausos fue acompañada la caravana en la que se transportaban los jugadores que este martes buscarán defender la posibilidad que les queda de poder hacer parte de la máxima cita del fútbol.

"La Vinotinto llega a Maturín para el partido más importante de su historia", dijo el usuario que cargó a la red social X el clip extraído de la cuenta oficial de La Vinotinto.

Venezuela, cabe resaltar, ocupa actualmente con 18 puntos la séptima plaza, que otorga el derecho a la repesca por un espacio en el certamen que albergarán Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista se quedarán con ese cupo si ganan, pero también si empatan o pierden y Bolivia —octava con una unidad menos— no derrota a Brasil en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, un choque que se jugará en simultáneo.

Los venezolanos, sin embargo, no quieren sorpresas frente a unos cafeteros —quintos con 25 unidades— que aspiran a quedar en el podio de las Eliminatorias Sudamericanas, en cuyo cierre no dejaron una muy buena imagen.

"Tenemos una final con nuestra gente", dijo el Bocha después de caer 3-0 ante Argentina el jueves en Buenos Aires. "Queremos darle una alegría al pueblo venezolano", agregó.

Colombia, por su parte, aterriza en suelo venezolano después de golear 3-0 a Bolivia y asegurar su regreso a una Copa del Mundo, tras ausentarse en Catar 2022.

La caída en Barranquilla dejó en un escenario complicado para La Verde, a la que solamente le sirve un tropiezo Vinotinto y vencer al Brasil de Carlo Ancelotti, pues un eventual empate de puntos en la tabla favorece a Venezuela, que tiene mejor diferencia de gol.

Los bolivianos se aferran al daño que pueda causar la altura climática de El Alto en el físico de los pentacampeones del mundo, que aspiran a quedarse con la segunda posición.

Sin Neymar ni Vinícius Júnior, La Canarinha pretende sepultar el sueño mundialista de Bolivia, que asistió por tercera y última vez a un Mundial en Estados Unidos 1994, tras participar previamente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

o

"La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importante", avisó Ancelotti.

A diferencia de antes, cuando había duelos directos en el repechaje, las dos últimas invitaciones al Mundial de 2026 se entregarán al término de un minitorneo —que se disputará en marzo posiblemente en México— con la presencia de seis selecciones de todo el mundo.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Maturín

Selección Colombia

Selección de Venezuela

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Bolivia

Hinchas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Deportes

Ver más
Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Los errores en la convocatoria de La Vinotinto para las Eliminatorias que generan críticas en redes: "Todo lo que tocan, lo dañan"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Así respondió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, a mensaje del médico Fernando Hakim

Protestas en EE. UU. contra cárcel de Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Política Migratoria

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Diplomáticos

Subsecretario de los Estados Unidos destaca el paisaje de ciudad colombiana y revela historia sobre por qué "es un país muy especial" para él

Ejército Nacional de Colombia - Fotos EFE
Ejército de Colombia

"Grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados": Ejército colombiano reporta violento ataque del que fueron víctimas dos militares durante operación antinarcóticos

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

La periodista cubana Yoani Sánchez. (EFE)
Cuba

"Fidel Castro era alérgico a la libertad de prensa": Yoani Sánchez, periodista cubana, habla sobre situación económica y social de la isla

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Despliegue militar

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal