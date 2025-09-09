Así funciona el repechaje al que La Vinotinto no se pudo clasificar tras caer ante Colombia en Maturín

Este martes la ‘Vinotinto’ recibió a Colombia en Maturín para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, pactado para jugarse en Canadá, Estados Unidos y México.

El partido que empezó con los locales ganando, elevó la fe de los venezolanos de que podrían tener una oportunidad para disputar su primer mundial, pero la ‘Tricolor’ no se la puso fácil y goleó a los locales.

Con la derrota 6-3 en Maturín, a Venezuela se le escapó la oportunidad para quedarse con el puesto de repechaje, cupo que Bolivia no desaprovechó y tras ganarle a Brasil se quedó con las esperanzas de ir a su tercer mundial.

Sin embargo, quedarse con el puesto de repechaje no significa realmente que Bolivia va a ir directamente al Mundial como las otras seis selecciones sudamericanas clasificadas.

¿Cómo se juega el repechaje para ir al Mundial de 2026?

A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA ha decidido que para el Mundial de 2026 el repechaje se jugará de una manera diferente.

En lugar de ser un partido de ida y vuelta, el ente rector del fútbol en el mundo decidió que el repechaje será un minitorneo.

Este minitorneo definirá a las dos últimas selecciones que irán a disputar la Copa del Mundo y se hará en uno de los países anfitriones.

El repechaje se jugará en México, en Monterrey y Guadalajara, en donde seis selecciones se medirán en marzo de 2026, en la ventana de la FIFA.

Seis selecciones se enfrentarán en dos llaves de tres equipos, en cada cuadro los dos equipos con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal que será un partido único.

El que gane dicho partido se tendrá que enfrentar al cabeza de serie de la llave. Las dos selecciones ganadoras se quedarán con los últimos pases al Mundial de 2026.

Según la FIFA el repechaje se resume a un minitorneo de cuatro partidos, dos semifinales y dos finales, que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.