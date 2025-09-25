NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
VAR

Así funciona el ‘VAR a pedido’, la nueva incorporación arbitral de la FIFA para el Mundial Sub-20 de Chile

septiembre 25, 2025
Por: Diana Pérez
VAR - Fotos de referencia: EFE
En el Mundial de Chile Sub-20 participarán 24 selecciones, las cuales están divididas entre las 6 confederaciones que hay.

Este fin de semana empieza el Mundial Chile Sub-20 en donde 24 selecciones intentarán coronarse como la mejor del mundo.

Para este torneo la FIFA había anunciado hace unos días que implementaría el ‘VAR a pedido’ una alternativa que busca ayudar al cuerpo arbitral en cada partido.

De acuerdo con el ente rector del fútbol en el mundo, el 'VAR a pedido' es para que los árbitros puedan pedir hasta dos revisiones en el encuentro.

Esto para poder corregir decisiones que no estén tan claras o algunos errores arbitrales que se puedan cometer en el partido como la sanción de penales, las tarjetas rojas y amarillas o la anulación de los goles por adelantamiento.

¿Cómo funcionará el VAR a pedido en el Mundial Sub-20?

Según ha explicado la FIFA, el Football Video Support (FVS), como también se le conoce al VAR a pedido, tendrá un papel protagónico en este torneo.

Lo principal es que solo se usará para revisar momentos determinantes durante el encuentro como: goles invertidos, tarjetas rojas directas, confusión de identidad y posibles penales.

Cada equipo solamente tendrá dos solicitudes por partido y para hacer la solicitud y que se use el FVS deberá mostrarle al juez del encuentro una tarjeta verde.

o

Con esta tarjeta verde el árbitro entenderá que el equipo desea que se revise alguna de los momentos determinados anteriormente mencionados.

Pero lo más destacado es que este sistema busca el uso de menos cámaras y técnicos para tener una logística mucho más liviana.

Además de que es una ayuda para aquellas federaciones que no cuentan con un gran presupuesto, pero que quieren garantizar la justicia e imparcialidad en los partidos que sus selecciones disputen.

Este método ya se había probado antes en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputó en Colombia y en la Copa Mundial Femenina sub-17 que se jugó en República Dominicana.

Su efectividad hizo que la FIFA ahora lo implemente por primera vez en una competencia masculina, como será en la Copa Mundial Sub-20 que se jugará en Chile.

Según comentó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, es fundamental que los árbitros “tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”.

Chile tiene su cupo por ser el país anfitrión, pero también estarán por parte de la Conmebol: Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia; por el lado de Oceanía (OFC): Nueva Zelanda y Nueva Caledonia; Francia, Italia, Noruega, España, Ucrania representarán a la UEFA; Cuba, México, Panamá y Estados Unidos participarán por la Concacaf; mientras que Arabia Saudita, Australia, República de Corea y Japón por Asia (AFC) y Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Nigeria por la Confederación Africana de Fútbol.

Los partidos inaugurales estarán a cargo de Corea del Norte vs Ucrania y Japón vs Egipto el sábado 27 de septiembre.

Más tarde ese mismo día Paraguay se enfrentará a Panamá y la anfitriona Chile se medirá con Nueva Zelanda.

