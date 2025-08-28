Así quedó el sorteo de la Champions League: el Bayern Múnich de Luis Díaz se enfrentará al PSG y Real Madrid al City, Liverpool y Juventus
En las últimas horas, el Benfica se adueño del último boleto que quedaba en los playoffs de la Champions para hacer parte de los 36 equipos que disputarán el torneo más importante de Europa.
Con todos los cupos resueltos, la UEFA llevó a cabo este jueves sorteo para conocer los grupos de la fase liga de la Champions.
Los 36 equipos fueron divididos en cuatro bombos para el sorteo:
Bombo 1:
* Paris (FRA)
* Real Madrid (ESP)
* Man City (ENG)
* Bayern München (GER)
* Liverpool (ENG)
* Inter (ITA)
* Chelsea (ENG)
* Borussia Dortmund (GER)
* Barcelona (ESP)
Bombo 2:
* Arsenal (ENG)
* Leverkusen (GER)
* Atleti (ESP)
* Benfica (POR)
* Atalanta (ITA)
* Villarreal (ESP)
* Juventus (ITA)
* Frankfurt (GER)
* Club Brugge (BEL)
Bombo 3:
* Tottenham (ENG)
* PSV Eindhoven (NED)
* Ajax (NED)
* Napoli (ITA)
* Sporting CP (POR)
* Olympiacos (GRE)
* Slavia Praha (CZE)
* Bodø/Glimt (NOR)
* Marseille (FRA)
Bombo 4:
* Copenhagen (DEN)
* Monaco (FRA)
* Galatasaray (TUR)
* Union SG (BEL)
* Qarabağ (AZE)
* Athletic Club (ESP)
* Newcastle (ENG)
* Pafos (CYP)
* Kairat Almaty (KAZ)
El sorteo se realizó de la misma manera que se hizo para la edición 2024/25, una parte de manera manual y la otra automatizada por la complejidad del nuevo formato.
Así quedó el sorteo de la UEFA Champions League 2025/26:
El sorteo se llevó a cabo en el Forum Grimaldi de Mónaco, en donde se explicó la tabla general de los 3 equipos, los cuales tendrán que jugar 8 partidos.
Los clubes que estén entre los ocho mejores pasarán directamente a los octavos de final del torneo, mientras que desde el puesto 9° hasta el 24° tendrán que jugar playoff para definir a los otros 8 semifinalistas.
Los equipos que queden abajo del puesto 24 quedarán automáticamente eliminados.
Lo único que mantendrá la competición como en ediciones anteriores será que los octavos, cuartos y semis se jugarán a doble partido, mientras que la final a partido único.
Rivales del París Saint-Garmain (PSG): Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle y Athletic Club.
El Real Madrid se enfrentará contra: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marseille, Olympiacos FC, Monaco y Kairat Almaty.
El City, dirigido por Pep Guardiola se medirá cara a cara contra: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, FK Bodø/Glimt, Galatasaray y Monaco.
El Bayern Múnich en donde juega el colombiano Luis Díaz jugará ante: Chelsea, PSG, Club Brujas, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG y Pafos.
El exequipo del cafetero, Liverpool se medirá ante: Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marseille, Qarabağ FK y Galatasaray.
El Inter de Milán se enfrentará a: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Jax, Kairat Almaty y Union SG.
Chelsea tendrá como rivales a: Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabağ FK.
El Dortmund se medirá ante: el Inter de Milán, Manchester City, Villarreal, Juventus, FK Bodø/Glimt, Tottenham, Athlectic Club y Copenhagen.
El Barcelona encabezado por el joven Lamine Yamal no la tendrá fácil y deberá enfrentarse con: PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen y Newcastle.
El conjunto inglés dirigido por Arteta, el Arsenal, deberá competir contra: Bayern Múnich, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Club Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kariat Almaty y Athletic Club.
Bayer Leverkusen tendrá que verse las caras con: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhage.
El equipo español de Julián Álvarez y dirigido por Diego el 'Cholo'Simeone, el Atlético de Madrid, tendrá como rivales al: Inter de Milán, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, FK Bodø/Glimt, PSV, Union SF y Galatasaray.
El Benfica en donde juega el colombiano Richard Ríos y el argentino Nicolás Otamendi se medirá ante: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabağ FK y Newcastle.
por su parte, el Atalanta no la tendrá fácil se medirá ante: Chelsea, PSG, Club Brujas, Frankfurt, Slavia Praha, Olympique de Marseille, Athletic CLub y Union SG.
La Juventus tendrá como rivales a: el Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, FK Bodø/Glimt, Pafos y Monaco.
¿Cuándo se jugarán los partidos de la fase liga en la Champions League 2025/26?
La fase liga:
* Jornada 1: 16 y 18 de septiembre de 2025
* Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre 2025
* Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025
* Jornada 4: 4y 5 de noviembre de 2025
* Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025
* Jornada 6: 9y 10 de diciembre de 2025
* Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026
* Jornada 8: 28 de enero de 2026
Luego se disputarán las rondas eliminatorias (playoffs) entre el 17-18 y 24-25 de febrero de 2026 y una vez definidos los otros ocho semifinalista se entrará en la recta final del torneo.
Los partidos de ida de los octavos se jugarán el 10 y 11 de marzo y los encuentros de vuelta el 17 y 18 de marzo de 2026.
Para los cuartos de final, los partidos de ida serán el 7 y 8 de abril y los de vuelta el 14 y 15 de abril de 2026. Las semifinales se jugarán el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo de 2026.
La gran final de la Champions League (UCL) se dará el 30 de mayo de 2026 en Budapest.
El 30 de enero de 2026 habrá otro sorteo para la ronda de playoffs y el 27 de febrero se sortearán los cruces de octavos y cuartos de final del campeonato.