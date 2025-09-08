Colombia se juega ante Venezuela histórico logro que nunca ha conseguido en la última jornada de Eliminatorias: la disputa es con Argentina

La selección Colombia cerrará este martes las Eliminatorias Sudamericanas visitando a Venezuela en Maturín con la clasificación al Mundial de 2026 ya asegurada tras su triunfo ante Bolivia por 3 a 0 el jueve pasado.

La selección cafetera será juez de Venezuela y Bolivia que se disputan el cupo al repechaje para acceder a la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que el partido ante La Vinotinto ha sido considerado por muchos como intrascendente ya que Colombia tiene cupo asegurado al Mundial, hay un importante logró que se definirá en la última fecha y que también tiene a la selección argentina como protagonista.

Se trata de la tabla de goleadores, que se definirá en la última jornada entre varios jugadores, incluido el colombiano Luis Díaz.

De esa manera, Luis Díaz se jugará el logro histórico de ser el goleador de las Eliminatorias del Mundial nada más ni nada menos que ante el argentino Lionel Messi, que no será de la partida ante Ecuador en el último juego de las Eliminatorias de la Albiceleste.

Actualmente, Messi lidera la tabla de goleadores con ocho tantos, mientras que Luis Díaz es segundo con siete tantos. De anotar al menos un gol este martes ante Venezuela, se llevará el premio junto con Messi como goleador de las clasificatorias.

Cabe resaltar que la selección Colombia nunca ha logrado quedar con el premio de goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero que ha estado más cerca de obtenerlo es Radamel Falcao García que en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 alcanzó la cifra de nueve anotaciones, dos menos que Luis Suárez, quien se llevó el gran galardón con 11.

Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles

2. Luis Díaz (Colombia): 7

3. Miguel Terceros (Bolivia): 6

4. Salomón Rondón: (Venezuela): 5

Raphinha (Brasil): 5

Darwin Núñez (Uruguay): 5

Enner Valencia: 5

8. Antonio Sanabria (Paraguay): 4