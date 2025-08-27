NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
También consiguieron este miércoles su billete a la liguilla de la Champions, que será sorteada el jueves en Mónaco, otros tres equipos: el Brujas belga, el Qarabag azerbaiyano y el Copenhague danés.

El histórico Benfica estará entre los 36 participantes en la Liga de Campeones 2025-2026, después de eliminar en el play-off por 1-0 al turco Fenerbahce, del técnico portugués José Mourinho, este miércoles en Lisboa.

Después del empate 0-0 de la ida en Turquía todo estaba abierto y las Águilas decidieron en su Estadio da Luz con un solitario tanto de Kerem Akturcoglu, un jugador precisamente de nacionalidad turca.

El Fenerbahce intentó igualar hasta el final, pero había quedado reducido a diez jugadores en el 82, cuando fue expulsado el brasileño Anderson Talisca.

o

En el partido se dio el esperado enfrentamiento entre dos jugadores colombianos: el mediocampista Richard Ríos, que defiende los colores del Benfica, y el delantero Jhon Jáder Durán, que hace lo propio pero en el Fenerbahce.

Los jugadores cafeteros protagonizaron, de hecho, una acción en la que Ríos terminó desplomado en el césped. El episodio se vivió cuando ambos futbolistas disputaron un balón. En la acción se pudo apreciar un codazo, al parecer con algo de intención, de Durán hacia el volante de la selección.

También consiguieron este miércoles su billete a la liguilla de la Champions, que será sorteada el jueves en Mónaco, otros tres equipos: el Brujas belga, el Qarabag azerbaiyano y el Copenhague danés.

El Rangers quedó eliminado de los playoffs de la Champions League tras una humillante derrota por 6-0 a manos del Club Brujas, lo que aumenta la presión sobre el entrenador Russell Martin.

El gigante de Glasgow viajó a Bélgica tras perder 3-1 en casa en la ida de la semana pasada, donde encajó tres goles en los primeros 20 minutos.

Nunca pareció que pudieran remontar la eliminatoria, ya que el Club Brujas se adelantó a los cinco minutos en el Jan Breydelstadion por medio de Nicolo Tresoldi y se encontraba con cinco goles de ventaja al descanso.

o

Por otra parte, el FC Copenhague venció al campeón suizo, el Basilea, por 2-0 gracias a los goles en la segunda parte de Andreas Cornelius y Youssoufa Moukoko, de penalti, para avanzar con un global de 3-1.

El Qarabag de Azerbaiyán venció al Ferencvaros de Hungría por 5-4 en el global, a pesar de haber perdido 3-2 en el partido de vuelta en casa en Bakú.

Leandro Andrade y Abdellah Zoubir marcaron para el Qarabag, mientras que Gabi Kanichowsky, Barnabas Varga, de penalti, y Alex Toth marcaron para los visitantes.

Temas relacionados:

Benfica

Fenerbahce

Richard Ríos

Jhon Jader Durán

Selección Colombia

UEFA Champions League

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz y Daniel Muñoz | Foto: AFP
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz dejó emotivo mensaje a Luis Díaz tras coronarse campeón de la Community Shield luego de vencer al Liverpool

Wilton Sampaio árbitro brasileño junto al futbolista colombiano James Rodríguez / Salomón Rondón, futbolista venezolano - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

A falta de confirmación, se especula que árbitro brasileño criticado por Messi podría pitar el partido crucial Venezuela vs. Colombia por eliminatorias

Arturo Vidal, jugador chileno de Colo Colo - Foto: EFE
Arturo VIdal

"Amante de la gastronomía venezolana": Arturo Vidal fue visto en restaurante venezolano comiendo cachapas y plátano con queso

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Las consecuencias del control excesivo - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

Administración de Donald Trump - Foto AFP
Visa

Habrá nuevas condiciones para las visas de estudiantes y medios de comunicación en EE. UU.: esto fue lo que propuso Trump

Luis Díaz y Daniel Muñoz | Foto: AFP
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz dejó emotivo mensaje a Luis Díaz tras coronarse campeón de la Community Shield luego de vencer al Liverpool

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Drogas

Estados Unidos incautó cargamento récord de drogas suficiente para "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida"

Imagen conceptual del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión | Foto: NASA
Nasa

Así es como la NASA planea poner un reactor nuclear en la Luna para ganar la carrera espacial contra Rusia y China

Ataque terrorista en Cali | Foto: AFP
Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia acusa de homicidio a dos disidentes de las FARC por ataque terrorista a base área en Cali

Represión en Venezuela

Abogada chavista perseguida por Maduro sigue en la embajada de Colombia: pide salvoconducto para poder salir

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano