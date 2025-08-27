Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

El histórico Benfica estará entre los 36 participantes en la Liga de Campeones 2025-2026, después de eliminar en el play-off por 1-0 al turco Fenerbahce, del técnico portugués José Mourinho, este miércoles en Lisboa.

Después del empate 0-0 de la ida en Turquía todo estaba abierto y las Águilas decidieron en su Estadio da Luz con un solitario tanto de Kerem Akturcoglu, un jugador precisamente de nacionalidad turca.

El Fenerbahce intentó igualar hasta el final, pero había quedado reducido a diez jugadores en el 82, cuando fue expulsado el brasileño Anderson Talisca.

En el partido se dio el esperado enfrentamiento entre dos jugadores colombianos: el mediocampista Richard Ríos, que defiende los colores del Benfica, y el delantero Jhon Jáder Durán, que hace lo propio pero en el Fenerbahce.

Los jugadores cafeteros protagonizaron, de hecho, una acción en la que Ríos terminó desplomado en el césped. El episodio se vivió cuando ambos futbolistas disputaron un balón. En la acción se pudo apreciar un codazo, al parecer con algo de intención, de Durán hacia el volante de la selección.

También consiguieron este miércoles su billete a la liguilla de la Champions, que será sorteada el jueves en Mónaco, otros tres equipos: el Brujas belga, el Qarabag azerbaiyano y el Copenhague danés.

El Rangers quedó eliminado de los playoffs de la Champions League tras una humillante derrota por 6-0 a manos del Club Brujas, lo que aumenta la presión sobre el entrenador Russell Martin.

El gigante de Glasgow viajó a Bélgica tras perder 3-1 en casa en la ida de la semana pasada, donde encajó tres goles en los primeros 20 minutos.

Nunca pareció que pudieran remontar la eliminatoria, ya que el Club Brujas se adelantó a los cinco minutos en el Jan Breydelstadion por medio de Nicolo Tresoldi y se encontraba con cinco goles de ventaja al descanso.

Por otra parte, el FC Copenhague venció al campeón suizo, el Basilea, por 2-0 gracias a los goles en la segunda parte de Andreas Cornelius y Youssoufa Moukoko, de penalti, para avanzar con un global de 3-1.

El Qarabag de Azerbaiyán venció al Ferencvaros de Hungría por 5-4 en el global, a pesar de haber perdido 3-2 en el partido de vuelta en casa en Bakú.

Leandro Andrade y Abdellah Zoubir marcaron para el Qarabag, mientras que Gabi Kanichowsky, Barnabas Varga, de penalti, y Alex Toth marcaron para los visitantes.