Con Dayro Moreno al ataque y en busca de los tres puntos: así formaría Once Caldas ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Once Caldas e Independiente del Valle se enfrentarán este miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco de Guayaquil, en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Encuentro que se disputará a partir de las 7:30 p.m.

El conjunto manizaleño, único equipo representante por Colombia en los torneos internacionales, donde el Blanco, Blanco busca hacer nuevamente historia.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegan a esta instancia de la competencia con el envión anímico arriba, luego de superar el bache futbolístico que atravesaron en el inicio de la Liga BetPlay Clausura, competencia en la que han logrado alcanzar cuatro victorias en línea durante sus últimas salidas en el fútbol colombiano.

Adicional a esto, su máxima figura, Dayro Moreno, vive un gran momento en su carrera deportiva, pues actualmente es el máximo goleador en la historia de Colombia y el vigente anotador de la Sudamericana edición 2025, hecho que lo llevó a ser incluido dentro de los elegidos por Néstor Lorenzo para los últimos juegos por las Eliminatorias sudamericanas, donde sumó un par de minutos con la Tricolor.

Durante la más reciente edición del certamen internacional, el conjunto manizaleño ha hecho una destacada actuación, pues de 10 partidos disputados entre fase de grupos, playoff y los octavos de final, ha cosechado ocho victorias, en las cuales ha vencido a equipos como Unión Española de Chile y Huracán de Argentina. Los únicos juegos que perdió fueron ante Fluminense en la fase de grupos.

A pesar de eso, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera tiene claro el rival que tiene enfrente y no es para menos, pues actualmente Independiente del Valle vive un gran momento en el fútbol ecuatoriano, en el cual es líder.

Los Matagigantes se quedaron con el cupo a los cuartos de final de esta competencia, luego de dejar atrás en los playoffs a Mushuc Runa de Ecuador, equipo al que vencieron 4 a 2 desde el punto blanco del penal.

Esta será la primera vez que Independiente del Valle y Once Caldas se enfrenten en un certamen internacional de la Conmebol y la segunda ocasión en que el equipo colombiano se mida ante un equipo ecuatoriano.

El único duelo del Blanco Blanco ante una escuadra de Ecuador fue por los octavos de final de la Copa Libertadores en el 2004, ocasión en la que el conjunto cafetero venció en Guayaquil desde el punto blanco del penal a Barcelona. En aquel año, el equipo manizaleño se proclamó campeón de aquel torneo.

Pero, más allá del historial que favorece al Once Caldas, ambos equipos tienen claro que en esta instancia del torneo todo es a otro precio y que no hay que dar nada por sentado.

Así formaría 11 Once Caldas ante Independiente del Valle