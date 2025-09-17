NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Copa Sudamericana

Con Dayro Moreno al ataque y en busca de los tres puntos: así formaría Once Caldas ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

septiembre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
Once Caldas visita a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana - Foto: AFP
Once Caldas visita a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Sudamericana - Foto: AFP
El Blanco Blanco, único equipo representante de Colombia en los torneos internacionales, buscará sumar de a tres en el juego de ida en territorio ecuatoriano.

Once Caldas e Independiente del Valle se enfrentarán este miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco de Guayaquil, en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Encuentro que se disputará a partir de las 7:30 p.m.

El conjunto manizaleño, único equipo representante por Colombia en los torneos internacionales, donde el Blanco, Blanco busca hacer nuevamente historia.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegan a esta instancia de la competencia con el envión anímico arriba, luego de superar el bache futbolístico que atravesaron en el inicio de la Liga BetPlay Clausura, competencia en la que han logrado alcanzar cuatro victorias en línea durante sus últimas salidas en el fútbol colombiano.

Adicional a esto, su máxima figura, Dayro Moreno, vive un gran momento en su carrera deportiva, pues actualmente es el máximo goleador en la historia de Colombia y el vigente anotador de la Sudamericana edición 2025, hecho que lo llevó a ser incluido dentro de los elegidos por Néstor Lorenzo para los últimos juegos por las Eliminatorias sudamericanas, donde sumó un par de minutos con la Tricolor.

Durante la más reciente edición del certamen internacional, el conjunto manizaleño ha hecho una destacada actuación, pues de 10 partidos disputados entre fase de grupos, playoff y los octavos de final, ha cosechado ocho victorias, en las cuales ha vencido a equipos como Unión Española de Chile y Huracán de Argentina. Los únicos juegos que perdió fueron ante Fluminense en la fase de grupos.

o

A pesar de eso, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera tiene claro el rival que tiene enfrente y no es para menos, pues actualmente Independiente del Valle vive un gran momento en el fútbol ecuatoriano, en el cual es líder.

Los Matagigantes se quedaron con el cupo a los cuartos de final de esta competencia, luego de dejar atrás en los playoffs a Mushuc Runa de Ecuador, equipo al que vencieron 4 a 2 desde el punto blanco del penal.

Esta será la primera vez que Independiente del Valle y Once Caldas se enfrenten en un certamen internacional de la Conmebol y la segunda ocasión en que el equipo colombiano se mida ante un equipo ecuatoriano.

El único duelo del Blanco Blanco ante una escuadra de Ecuador fue por los octavos de final de la Copa Libertadores en el 2004, ocasión en la que el conjunto cafetero venció en Guayaquil desde el punto blanco del penal a Barcelona. En aquel año, el equipo manizaleño se proclamó campeón de aquel torneo.

o

Pero, más allá del historial que favorece al Once Caldas, ambos equipos tienen claro que en esta instancia del torneo todo es a otro precio y que no hay que dar nada por sentado.

Así formaría 11 Once Caldas ante Independiente del Valle

  • Arquero: James Aguirre.
  • Defensa: Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo.
  • Mediocampo: Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía.
  • Ataque: Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Cuartos de final

Dayro Moreno

Colombia

Conmebol

Fútbol colombiano

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Davinson Sánchez confía en la clasificación al Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto que jugaría su último partido de Eliminatorias contra Colombia tendría en duda su presencia para ese duelo definitivo por el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Isla en Alaska | Foto Canva
Nasa

Una nueva isla emerge en Alaska: el histórico hallazgo registrado por la NASA

Trámite en embajada estadounidense - Foto de referencia Canva
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

Davinson Sánchez confía en la clasificación al Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Amnistía Internacional acusó a la administración Trump de violar derechos humanos al usar IA para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros

Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto que jugaría su último partido de Eliminatorias contra Colombia tendría en duda su presencia para ese duelo definitivo por el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda