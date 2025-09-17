Mourinho está muy cerca de ser el nuevo entrenador de equipo donde juega una de las figuras de la selección Colombia

José Mourinho es sin duda uno de los entrenadores más importantes del mundo. Su paso por equipos de élite como Inter de Milán y Real Madrid así lo confirman.

El entrenador portugués, que viene de dirigir al Fenerbahçe turco del delantero colombiano Jhon Durán, tendrá como nuevo destino otro equipo donde también juega un jugador colombiano.

Se trata del Benfica portugués, donde juega Richard Ríos, referente de la selección Colombia y pieza clave del entrenador Néstor Lorenzo en la Tricolor.

José Mourinho dijo que "no dudó" en expresar su interés en regresar para una segunda etapa como entrenador del Benfica después de llegar a Lisboa el miércoles tras el despido de Bruno Lage.

El Benfica despidió a Lage tras la sorprendente derrota del martes en casa por 3-2 en el debut de la Liga de Campeones ante el equipo de Azerbaiyán, Qarabag.

Mourinho, quien perdió su trabajo anterior con el Fenerbahce el mes pasado, dijo que el Benfica se puso en contacto con él para evaluar su interés en regresar al club con el que comenzó su carrera como entrenador en el 2000.

"El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado... ¿Qué entrenador le dice que no al Benfica? Yo no", declaró Mourinho a la prensa tras aterrizar en la capital portuguesa.

"Cuando me presentaron la oportunidad de entrenar al Benfica, no dudé en decir que me interesaba, que me gustaría".

El Benfica, dos veces campeón de Europa, se puso 2-0 al principio del partido en casa contra el Qarabag antes de desplomarse en un desastroso inicio de su fase de liga.

El excentrocampista portugués Rui Costa, presidente del club, anunció el despido del exentrenador de los Wolves, Lage, después del pitido final.

El Benfica venció al Fenerbahçe en la última ronda de clasificación de la Liga de Campeones, dos días antes de que Mourinho fuera despedido por los gigantes de Estambul.

"Ahora lo único que puedo hacer es desearle buena suerte a quien venga después", dijo Lage al llegar al campo de entrenamiento del Benfica este miércoles.

"No sé si el señor Mourinho será confirmado o no. Lo importante es que es un hombre que conoce muy bien al Benfica”, declaró.