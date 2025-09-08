Preocupación en La Vinotinto por 10 jugadores que podrían perderse el repechaje al Mundial 2026 en caso de una eventual clasificación

La selección de Venezuela se jugará este martes su última carta para clasificar al repechaje del Mundial de 2026.

Ante Colombia en Maturín, La Vinotinto buscará un triunfo que le permite quedarse con el cupo al repechaje en busca de la clasificación al primer Mundial de su historia.

No obstante, hay preocupación en la selección venezolana dado que 10 jugadores podrían perderse el repechaje en caso de una eventual clasificación, entre ellos, varios referentes como Salomón Rondón y Jan Aramburu.

Y es que 10 jugadores están apercibidos y en caso de ver una amarilla ante Colombia se perderían el repechaje, por lo que tendrán que prestar atención para no ser amonestados.

Jugadores titulares como Salomón Rondón, Jon Aramburu, Rafael Romo y Tomás Rincón se perderían el partido del repechaje en una eventual clasificación de La Vinotinto.

Además de ellos, otros seis jugadores podrían quedarse por fuera del encuentro crucial del repechaje en caso de ser amonestados. Estos son: Cristian Casseres, Miguel Navarro, Josef Martínez, Josua Mejías, Jhon Murillo y Eduard Bello.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando con el cupo al repechaje.

La Vinotinto depende de sí misma para quedarse con ese cupo, aunque Bolivia también tiene chances al ubicarse en la octava posición con 17 unidades.

En la última jornada, Bolivia se medirá a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Así será el nuevo formato del repechaje al Mundial de 2026

La FIFA explicó que para esta ocasión los restantes dos cupos al Mundial de 2026 se definirán con un torneo entre seis selecciones de todos los continentes a excepción de Europa. Participarán dos selecciones de Concacaf, una de Conmebol, Confederación Asiática (AFC), Confederación Africana (CAF) y Confederación de Oceanía (OFC).

Los enfrentamientos se definirán de acuerdo al ranking de la FIFA después de las Eliminatorias, En ese sentido, las cuatro peores selecciones del ranking se medirán entre ellas y dos accederán a un enfrentamiento ante las dos mejores ubicadas.