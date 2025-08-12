NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

agosto 12, 2025
Por: Diana Pérez
Álvaro Morata | Foto: EFE
Su etapa en Turquía termina, no de la mejor manera, y ahora se enfocará en su nuevo equipo el Calcio Como 1907 en donde trabajará bajo las órdenes de su excompañero Cesc Fábregas.

Hace tan solo seis meses el futbolista español Álvaro Morata emocionó a los aficionados del fútbol turco tras llegar como nuevo refuerzo del Galatasaray.

El conjunto en donde también juegan los colombianos Davinson Sánchez y Carlos Cuesta anunció hace poco la rescisión del contrato del atacante español.

El delantero, de 32 años, ha decidido anunciar de manera oficial su ida del club con un fuerte mensaje en el que acusa a ‘Los Leones’ de no cumplir con los compromisos acordados entre ambas partes.

Desde su cuenta de Instagram, Morata publicó una fotografía usando la indumentaria del club con un largo, pero fuerte, mensaje que dejó al descubierto su descontento con el club.

El mensaje empieza agradeciendo tanto a los aficionados del Galatasaray como al pueblo de Turquía por acogerlo desde su llegada.

“Quiero agradecerles sinceramente por el cariño, calidez y apoyo que me han mostrado. Me hiciste sentir bienvenido desde el primer día, y tu apoyo ha estado entre los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera”, expresó.

o

El artillero no se guardó nada y afirmó de manera contundente que: “Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron”.

Morata aseguró que hasta el final de su paso por el equipo los compromisos adquiridos entre ambas partes “no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta)”.

“Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo”, puntualizó.

El jugador de la selección de España explicó que es consciente de que este tipo de asuntos no suelen hablarse de manera abierta, menos por el jugador involucrado, pero que lo consideró correcto por los fans.

Esto porque cree que la hinchada del equipo merece saber la “verdadera explicación de lo que pasó”, porque tanto ellos como la ciudad que lo acogió, Estambul, “siempre permanecerán en mi corazón, y te deseo lo mejor, hoy y en el futuro”.

“Un agradecimiento especial también va al entrenador y a su fantástico equipo. Estoy seguro de que continuará escribiendo la historia del Galatasaray”, aseveró.

Su largo escrito concluyó dándoles las gracias a sus compañeros de equipo y a todos los trabajadores del conjunto turco.

Su paso por el Galatasaray deja un buen balance, ya que disputó 16 partidos, jugando un total de 852 minutos, anotando 7 goles y ayudando con 3 asistencias.

Su etapa en Turquía termina, no de la mejor manera, y ahora se enfocará en su nuevo equipo el Calcio Como 1907 en donde trabajará bajo las órdenes de su excompañero Cesc Fábregas.

