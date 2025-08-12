Reconocido tenista encendió las alarmas tras desplomarse en pleno partido por las altas temperaturas en el Masters 1000 de Cincinnati

Un gran susto se dio durante el Masters 1000 de Cincinnati cuando uno reconocido tenista se descompensó en pleno partido.

El tenista francés Arthur Rinderknech fue el protagonista de un preocupante momento durante su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Durante el partido, durante el saque de su rival en la segunda manga, el número 70 en el mundo se desmayó debido a las altas temperaturas que atraviesa Estados Unidos.

Con una temperatura superior a los 30 grados centígrados, el tenista francés encendió las alarmas tras caer al suelo y quedarse tumbado boca arriba.

En las imágenes de televisión se puede ver al tenista taparse la cara con una toalla mientras intenta regular su respiración estando tumbado en el suelo.

De inmediato, el juez de silla, Jimmy Pinoargote, al percatarse de la situación decidió llamar a los servicios médicos para que atendieran al tenista.

Su rival, Felix Auger-Aliassime se acercó a él con una toalla para asistirlo, mientras Pinoargote le preguntaba con preocupación: “Arthur, ¿tú estás bien?”.

El francés se pudo incorporar tras unos minutos y en el cambio de lado volvió a necesitar atención médica para que le colocaran toallas frías para intentar estabilizar su temperatura.

No obstante, los esfuerzos del equipo médico no fueron suficientes y cuando el marcador estaba 4-2 en el segundo set, Arthur tomó la decisión de retirarse del partido.

La intensa ola de calor que atraviesa la unión americana ya había sido señalada como un problema para los jugadores en el torneo.

Así lo había advertido el ruso Daniil Medvédev también se vio afectado por las altas temperaturas y tuvo que meter su cabeza dentro de una de las neveras en las que se guardan las bebidas.

Tras el partido, el cual perdió, el ruso afirmó que esas condiciones hacen que “todo se vuelva extremadamente duro a nivel físico”.

“Si mi cuerpo y mi físico me abandonan, no hay ningún golpe que pueda salvarme”, añadió luego de su derrota contra el australiano Adam Walton.