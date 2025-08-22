NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

agosto 22, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Este es el segundo partido oficial que Luis Díaz disputa con el conjunto alemán y el tanto que anotó es su segundo gol.

El colombiano Luis Díaz ya se estrenó en la Bundesliga, no solo al ser titular con el Bayern Múnich, sino también por marcar un golazo en el triunfo de los ‘Bávaros’.

El Bayern Múnich se enfrentó al RB Leipzig en el Allianz Arena en la primera fecha de la Bundesliga en donde el guajiro junto con Michael Olise le dieron el triunfo al equipo.

El marcador se abrió en el minuto 27 del partido tras una pared entre Gnabry y Gorezka que dejó el balón en el área rival en donde Olise aprovechó y puso el primero de los ‘Bávaros’.

Tan solo cinco minutos después, en el 32’, el extremo colombiano puso el segundo para el Bayern tras recibir un taco de Gnabry y encajar el balón al travesaño que rebotó y entró a la malla rival.

El tercero del Bayern llegó por cuenta de Olise tras un tiro de esquina en el que el balón le quedó a su compañero Ganbry le hizo el pase y lo envió al fondo de la malla rival para el cierre del primer tiempo.

o

En el segundo tiempo, el Leipzig intentó buscar, pero la suerte no estuvo de su lado y en el minuto 63 del partido el goleador Harry Kane, con asistencia de Luis Díaz, encajó el cuarto.

El descuento del Leipzig se dio tras varios intentos en el 65, cuando Antonio Nusa rompió el arco del mítico Manuel Neuer.

Sin embargo, el gol fue anulado cinco minutos después luego de que el VAR llamara al juez del encuentro porque un jugador ejecutó el tiro libre tocado dos veces.

El artillero inglés no quiso irse a casa con un solo gol y en el 73’ anotó su segundo de la noche, otra vez con asistencia del colombiano.

Kane lo volvió a hacer y en el 77’ y anotó su tercer gol para darle el 6-0 al Bayern Múnich en el primer partido de la Bundesliga.

El primer gol que hizo fue con el que el Bayern aseguró su título de la Copa de Alemania ante el Stuttgart el pasado fin de semana.

Con ese triunfo, ‘Lucho’ obtuvo su primer título de temporada con los ‘Bávaros’ a tan solo unas semanas de haber llegado al club.

Pero el colombiano no solo es goleador, también asistidor pues ayudó en el triplete que hizo Harry Kane en la victoria del equipo.

El colombiano salió del Liverpool, en donde duro 3 años y medio, y dio el salto a la liga alemana para jugar con el conjunto en el que si compatriota James Rodríguez jugó en el pasado.

