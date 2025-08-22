Con Egan Bernal a la cabeza, Colombia tendrá siete representantes en la Vuelta a España 2025

Este sábado 23 de agosto comenzará la Vuelta a España 2025, competencia que contará con la presencia de siete colombianos, entre los que se destacan Egan Bernal y Santiago Buitrago.

Estos son los ciclistas cafeteros que representarán a Colombia en la última carrera World Tour

El zipaquereño Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, uno de los corredores cafeteros más representativos a nivel internacional durante la última década y quien fue campeón en el año 2019 del Tour de Francia y del Giro de Italia en 2021, buscará vestirse con el maillot rojo.

El escarabajo de 28 años competirá por segunda ocasión en la catalogada como la tercera carrera más importante de la categoría World Tour.

Bernal, quien durante las seis competencias que ha enfrentado en este 2025 se ha destacado por ser parte del top 10, será líder del Ineos Grenadiers.

El también zipaquereño de 29 años, Brandon Rivera, participará por tercera ocasión en la Vuelta a España y en esta ocasión lo hará como escudero de Egan Bernal.

Santiago Buitrago (25), del Bahrain Victorious, quien en este 2025 se proclamó campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, correrá por cuarta ocasión en esta competencia.

El antioqueño Harold Tejada, del XDS Astana, al igual que Buitrago, sumará su cuarta participación en la carrera del maillot rojo; buscará superar las marcas realizadas durante este año en la París-Niza y el UAE Tour.

Sergio Higuita también hará parte de las filas del Astana y correrá su segunda competencia World Tour en este 2025.

El bogotano Esteban Chaves, del EF Education Post, de 35 años, quien es el actual campeón de la Vuelta a Austria, será el ciclista colombiano con más experiencia en esta carrera, en la cual tendrá su octava participación en la Vuelta.

Juan Guillermo Martínez, de 20 años, nacido en Boyacá, vivirá su primera experiencia en la Vuelta a España con el Team Picnic PostNL de Team Picnic, equipo neerlandés.

¿Cuántos kilómetros tendrá el recorrido?

En su edición 80, la tercera carrera grande del calendario “World Tour” contará con un total de 21 etapas con 3153 kilómetros, 300 de ellos serán en ascenso. Competencia en la que se espera que corredores como Egan Bernal y Sergio Higuita tengan protagonismo.

Otros corredores latinos que participarán en la Vuelta a España 2025

Ciclistas ecuatorianos

- Jefferson Cepeda (ECU) - Movistar Team

- Harold Marín López (ECU) - XDS Astana Team

Ciclista venezolano

- Orluis Aular (VEN) - Movistar Team

Ciclista guatemalteco

- Sergio Chumil (GUA) - Burgos Burpellet BH

Ciclistas uruguayos

- Eric Fagúndez (URU) - Burgos Burpellet BH

- Thomas Silva (URU) - Caja Rural - Seguros RGA

Ciclista argentino

- Eduardo Sepúlveda (ARG) - Lotto