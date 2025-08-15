Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich presentó creativo comercial en el que enseña su nueva indumentaria

Poco tiempo lleva en el conjunto alemán, pero parece que el colombiano Luis Díaz ya se ha convertido en una pieza fundamental para el Bayern Múnich.

El cafetero se convirtió en el protagonista del nuevo comercial del Bayern en el que, junto a Adidas, muestran la nueva indumentaria que usarán en la temporada 2025/26 que está por comenzar.

El video publicado en los canales oficiales de los ‘Bávaros’ inicia enfocando la fachada del conjunto alemán con el texto: “The Original Sports Club”.

Tras esto, en la pantalla aparece el guajiro mientras asiente con la cabeza y enfocan al referente del equipo Harry Kane mientras luce una de las nuevas camisas y se pone un guante para tomar el palo de golf y enviar la bola directo a uno de los hoyos.

En el clip, Díaz es quien con admiración y sorpresa va dando paso a paso para que uno a uno de sus nuevos compañeros aparezca realizando distintas tareas.

Manuel Neuer aparece montando bicicleta, Leon Goretzka disfrutando del golf junto con Kane y el entrenador del equipo Vincent Kompany, es quien al final le lanza la nueva camisa que usarán esta temporada.

Los comentarios de los aficionados han dejado en claro que Luis ya se ha ganado un cupo de cariño y respeto en el vestuario de los ‘Bávaros’.

“Cuando te dan a entender que eres importante, te dan tu lugar en un club”, “Me alegra que decidieron agregar a luchito en la publicidad”, “Diaz es un muy buen actor”, “Se nota el puesto de importancia que le dan a Luis Diaz el equipo Bávaro”, son algunos de los comentarios.

El comercial llega horas antes de que Luis y el Bayern disputen su primer título de temporada al enfrentarse al Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania.

El partido será este sábado 16 de agosto a la 1:30 pm (hora Colombia), un encuentro en el que se espera que el extremo de la ‘Tricolor’ sume minutos o salga de titular.