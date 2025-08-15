La selección Colombia Femenina tendrá una nueva sede para disputar partido inaugural de importante torneo que da cupos para el Mundial de 2027

El estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, que vio tantos partidos y momentos de la selección Colombia Femenina ya no será más la casa de la ‘Tricolor’.

Este viernes se conoció que Cali ya no será más la casa de selección femenina, por lo que ya no alojará el debut del conjunto nacional en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jersurún, quien informó de la decisión por medio de un comunicado.

En el escrito, Jesurún aseguró que la nueva sede designada para acoger el debut de las subcampeonas de América será Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la Conmebol Liga de Naciones Femenina”, empieza diciendo el texto.

El comunicado asevera que el encuentro inaugural será “el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de competición”.

Según la FCF, el cambio de sede se dio luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmara a la federación la disponibilidad de la ciudad para albergar el compromiso que hace parte del “certamen que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.

“El campeonato se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, bajo un sistema de todos contra todos en una única fase. En total, se llevarán a cabo nueve jornadas: en cada una se enfrentarán ocho selecciones, mientras que una quedará libre, garantizando así el descanso rotativo de todos los equipos”, puntualiza el comunicado.

Además de que especifica que en campeonato participarán las nueve Asociaciones Miembro de la Conmebol, sumando un total de 36 partidos.

36 encuentros que “reunirán a las mejores selecciones femeninas de la región, puesto que Brasil ya está clasificada por ser sede del campeonato”.

El cambio de sede de Cali a Medellín se debe a que el estadio Olímpico Pascual Guerrero no estará disponible para actividades deportivas.

La razón es porque para los últimos días del mes de octubre el estadio acogerá los conciertos de la barranquillera Shakira y su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Sin embargo, se desconoce si el cambio de sede es temporal o a partir del inicio de la Liga de Naciones Medellín se convertirá en la nueva casa de la selección Colombia Femenina.