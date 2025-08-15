NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina tendrá una nueva sede para disputar partido inaugural de importante torneo que da cupos para el Mundial de 2027

agosto 15, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia Femenina - AFP
Selección Colombia Femenina - AFP
Se desconoce si el cambio de sede es temporal o a partir del inicio de la Liga de Naciones Medellín se convertirá en la nueva casa de la selección Colombia Femenina.

El estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, que vio tantos partidos y momentos de la selección Colombia Femenina ya no será más la casa de la ‘Tricolor’.

Este viernes se conoció que Cali ya no será más la casa de selección femenina, por lo que ya no alojará el debut del conjunto nacional en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jersurún, quien informó de la decisión por medio de un comunicado.

En el escrito, Jesurún aseguró que la nueva sede designada para acoger el debut de las subcampeonas de América será Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la Conmebol Liga de Naciones Femenina”, empieza diciendo el texto.

El comunicado asevera que el encuentro inaugural será “el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de competición”.

o

Según la FCF, el cambio de sede se dio luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmara a la federación la disponibilidad de la ciudad para albergar el compromiso que hace parte del “certamen que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.

“El campeonato se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, bajo un sistema de todos contra todos en una única fase. En total, se llevarán a cabo nueve jornadas: en cada una se enfrentarán ocho selecciones, mientras que una quedará libre, garantizando así el descanso rotativo de todos los equipos”, puntualiza el comunicado.

Además de que especifica que en campeonato participarán las nueve Asociaciones Miembro de la Conmebol, sumando un total de 36 partidos.

36 encuentros que “reunirán a las mejores selecciones femeninas de la región, puesto que Brasil ya está clasificada por ser sede del campeonato”.

El cambio de sede de Cali a Medellín se debe a que el estadio Olímpico Pascual Guerrero no estará disponible para actividades deportivas.

La razón es porque para los últimos días del mes de octubre el estadio acogerá los conciertos de la barranquillera Shakira y su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Sin embargo, se desconoce si el cambio de sede es temporal o a partir del inicio de la Liga de Naciones Medellín se convertirá en la nueva casa de la selección Colombia Femenina.

Temas relacionados:

Selección Colombia Femenina

Fútbol femenino

Medellín

Copa Mundial Femenina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Deportes

Ver más
Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Neymar

Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme

Jugadoras de la selección Colombia (EFE)
Copa América

"El mejor partido de todos los tiempos en el fútbol femenino sudamericano": difunden video que retrata por qué fue histórica la final de la Copa América

René Weiler en su paso como DT del Servette - Foto AFP/ Visa - Foto de referencia Canva
Visa

Entrenador es anunciado como nuevo DT en Estados Unidos pero aún no tiene la visa de trabajo para dirigir al equipo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto de tormenta de arena en Perú (AFP)
Perú

"Perú se convirtió en la película Dune": Impactantes imágenes de la tormenta de arena que cubrió a varias partes del país

Crew Dragon Endurance de SpaceX durante su amerizaje - Foto EFE
SpaceX

Revelan el poderoso sistema con el que cápsula que estaba en el espacio redujo su velocidad de 28.100 a solo 26 kilómetros por hora antes de amerizar

Banderas de la Unión Europea, de Colombia y de Venezuela - Fotos de referencia Canva
Visado

Ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a requerir visas para ingresar a estos dos países europeos

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Neymar

Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez - EFE
Colombia

"Petro pelea con EE. UU., ahora quiere pelear con Perú, pero feliz para arriba y para abajo con Maduro": alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Jugadoras de la selección Colombia (EFE)
Copa América

"El mejor partido de todos los tiempos en el fútbol femenino sudamericano": difunden video que retrata por qué fue histórica la final de la Copa América

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano